Cisma en la pesca: Vinaròs y Benicarló dejan la Federación provincial de Cofradías tras acusarla de opacidad

La pesca hace años que en Castellón atraviesa por un momento delicado y a partir de ahora quienes todavía viven del mar lucharán divididos. Las cofradías de Vinaròs y Benicarló han abandonado la Federación Provincial de Cofradías (Fedcopesca) alegando «profundas discrepancias» con la dirección y se han unido con la de Burriana, que abandonó la asociación hace cuatro años, con el objetivo de crear una nueva asociación. Las dos cofradías acusan a la Federación de falta de transparencia y aseguran que la entidad provincial se niega a aportar información sobre el destino de las subvenciones que anualmente les otorgan administraciones como la Conselleria o la Diputación

Hasta ahora Fedcopesca estaba integrada por cuatro cofradías: Vinaròs, Benicarló, Peñíscola y Castelló y, según ha podido saber este periódico, las relaciones de la directiva de la entidad que preside el vinarocense Sergio Albiol con las dos cofradías más al norte de la provincia hace tiempo que no eran buenas. No obstante, no fue hasta ayer cuando Benicarló y Vinaròs decidieron hacer público el cisma y anunciar que dejan la Federación, una baja que de facto se produjo el pasado 1 de enero.

«Con la actual dirección de la Federación provincial hemos comprobado que no se va a llegar a ningún lugar y hemos decidido salirnos de ellas, pues pensamos que no se está actuando correctamente», aseguraron en un comunicado conjunto las cofradías de Vinaròs y Benicarló.

Los motivos del la ruptura

Estas dos asociaciones de pescadores explicaron que entre los motivos de la ruptura están «el envío de actas de las reuniones de forma agrupada y varios meses después de las reuniones, no hacer partícipe al Comité Ejecutivo de las acciones a realizar, o falta de conocimiento de cómo se gasta el dinero de los convenios con Diputación y Conselleria».

No obstante, y siempre según la versión de los pescadores de Vinaròs y Benicarló, «la gota que colmó el vaso fue la negativa de la federación de aportar información sobre las liquidación de los presupuestos de los últimos años y de sus apuntes contables».

Las dos cofradías acusan a la Federación de opacidad y esta lo niega tajantemente. Desde la agrupación provincial, que en pocos meses renovará su junta directiva, explican que las cuentas anuales se han aprobado tanto por el Comité Ejecutivo (integrado por ocho miembros más el presidente) como por la Junta General (16 miembros) y se ha hecho conforme a los plazos y procedimientos que establece la ley. Además, añaden, antes de las votaciones todas las cofradías han sido informadas.

Aunque Vinaròs, Benicarló y Burriana pretendían crear una nueva asociación, la ley se lo impide, ya que solo puede haber una Federación por provincia.