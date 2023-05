Las cirugías de obesidad mórbida van a más en Castellón y superan las 100 al año

Los pacientes con problemas de salud a consecuencia de un peso excesivo que han requerido una cirugía por obesidad mórbida en Castellón van a más y durante todo el 2022, entre la sanidad pública y la privada, se llevaron a cabo 132 intervenciones quirúrgicas. En este 2023, hasta abril, se registran 40, pero de cumplirse las estimaciones irían a más, hasta alcanzar las 177 al cierre del año.

En el Hospital General de Castelló, de entrada, si el ejercicio anterior atendieron a 55 pacientes en el quirófano, para el presente en curso, se contabilizan ya 22 (17 asistidas por el robot Da Vinci que debutó en noviembre). La previsión, además, es duplicar la cifra al cierre del ejercicio. ¿Por qué? «Durante el 2022 aún hubo limitaciones por la situación epidemiológica de covid, por lo que no es un dato comparable. Este año nos acercaremos a los 100 porque no vamos a parar durante el verano», avanzó el jefe del Servicio de Cirugía, José Manuel Laguna.

Uno de cada tres castellonenses es obeso

En la Comunitat un 30% de la población adulta es obesa, por lo que este tipo de pacientes están cada vez más presentes en las consultas. En el Hospital la Plana de Vila-real, tras un 2022 con 47 intervenciones, este año van 18. Y en el Hospital General de Castelló inició la cirugía bariátrica laparoscópica en el 2002 y ha alcanzado la cifra de 1.225 operados, a los que hay que añadir los que se han sometido ya a esta cirugía con la asistencia robótica. «Es una intervención compleja pero segura, que cursa con una estancia postoperatoria entorno a los dos o tres días y en la que la mayoría de pacientes no requiere ingreso en una unidad de vigilancia intensiva», destaca el jefe del Servicio. Las ventajas del robot son una cirugía menos agresiva y más exactitud.

El perfil, de 18 a 60 años de edad

La cirugía bariátrica está indicada para personas de 18 a 60 años con un índice de masa corporal (IMC) superior a 35. Su objetivo no es estético sino «curar las complicaciones que se asocian a la obesidad y que pueden causar la muerte, como la diabetes, la hipertensión, el síndrome de apnea del sueño o las enfermedades cardiovasculares», enumera Laguna.

Paralelamente, en el hospital Vithas de Castellón, el director médico, el doctor Jesús Merino, explica que en 2021 y 2022 la media es de 30 operaciones al año; y reflexiona: «El problema de la obesidad es un problema recurrente en adultos y cada vez más en los niños; y motiva consultas más asiduas a especialistas en endocrinología y nutrición.

Objetivo: evitar la recaída

Los casos extremos de obesidad mórbida donde no se consigue reducir peso de forma conservadora, se derivan a cirugía bariátrica. Al respecto, Merino reseña que hay «varias técnicas para intentar reducir la cantidad de alimento que se ingiere de una forma física, es decir, una reducción de estómago u otra cirugía similar para disminuir la cantidad de ese alimento que provoca saciedad en el paciente. Esta operación se ha demostrado muy efectiva pero tiene que ir acompañada de un hábito nutricional y seguimiento estricto del peso, factores de riesgo, ejercicio, etc. para no recaer».