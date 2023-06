La Conselleria de Educación unifica por segundo año la fecha de inicio de curso y propone que sea el día 11 de septiembre en Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP de grado medio, básico y superior. Además, el curso acabaría el día 21 de junio del 2024, tanto para las enseñanzas antes citadas como para la Escuela Oficial de Idiomas, donde las clases comenzarían el 25 de septiembre.

Los programas de cualificación profesional básica y segunda oportunidad iniciarán las clases el día 13 de septiembre, finalizando también el 21 de junio.

Las vacaciones de Navidad discurrirán entre el 22 de septiembre y el 6 de enero y las de Pascua del 28 de marzo al 8 de abril.

'Olvido' el 19 de marzo

Habrá puente al caer en lunes el 9 d’Octubre. Los otros festivos serían el jueves 12 de octubre, día de la Hispanidad y el miércoles 1 de noviembre, Tots Sants. A su vez la Constitución será el miércoles 6 de diciembre y el viernes 8 la Inmaculada, con lo que también habría puente. El último festivo sería el miércoles 1 de mayo, a falta de los 3 no lectivos que aprueban los municipios. Faltará añadir Sant Josep (martes 19 de marzo), modificación que se añadirá en las mesas de negociación este jueves con padres y sindicatos.

La opinión de las familias

La Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos FAMPA Penyagolosa considera que «sería beneficioso para las familias y el alumnado empezar el día 6 o 7 de septiembre, pues son fechas entre semana. Estos dos o tres primeros días son ideales para que puedan adaptarse a los nuevos horarios, a los compañeros de clase, y empezar con energía el día 11».

La FAMPA lamenta que la propuesta se ha conocido con cierto retraso. De hecho, la Comunitat ha sido la antepenúltima autonomía en presentar el calendario.

Los sindicatos

Por su parte, Marc Candela, coordinador de acción sindical del STEPV, señala que la propuesta de Educación coincide bastante con la que pensaban proponer ellos (como ya avanzó este diario). «Siempre pedimos que haya unos días a principios de septiembre para acabar de organizar el curso», indicó. «Es prácticamente calcado al de este curso, que comenzó el 12 porque era lunes. Se ha corrido, pues, un día». No obstante, avanzó que pedirán al nuevo gobierno racionalizar el calendario y basarlo en criterios pedagógicos y no religiosos porque la Pascua cae siempre un día diferente». Por ejemplo, entre fallas y Pascua el año próximo solo hay una semana, con lo que pedagógicamente no da tiempo a recuperar el ritmo normal. La Magdalena será del 2 al 10 de marzo.

UGT también ve positivo que empiecen el 11 y pide adaptar los centros al cambio climático. Mientras, CCOO pide retrasarlo al 14 porque solo hay seis días para activarse y seguramente a la administración no le dará tiempo de dotar del profesorado necesario.