El 'caravaning' está de moda en Castellón: viajes, 'camperización', clubs y nuevos puntos

María y Carlos, una pareja de 40 años de Castelló, se va otro verano de vacaciones con su camper de alquiler y sus dos hijos pequeños, y en grupo, con otros amigos. Pasarán un mes por el extranjero y esta vez su destino no es Croacia, como en pleno covid, sino la costa mediterránea de de Francia e Italia. En Llansola explican cómo la pasión por viajar en autocaravana, en poco espacio pero con todas las comodidades, se puso más de moda que nunca durante la pandemia y ahora, tres veranos después, se mantiene a raya. «A raíz del coronavirus se vendieron y alquilaron muchos vehículos de este tipo porque dentro del sector vacacional era el único recurso al que recurría la gente. Ahora ha cambiado todo y existen más opciones de turismo. Pero hay quien es fiel o busca probar algo diferente», explica José Llansola, de Autocaravanas Llansola, de Castelló. Y pese a ese ligero descenso fruto de más competencia vacacional, «cerraremos un julio al 70% y un agosto en alquiler al 100%, con 12 campers ya encargadas y listas para recoger».

Con 7 ‘a bordo’, se ahorra

¿Cuál es el rango de precios? Si uno opta por la compra, «nuevo, lo más económico, son de 70.000 euros en adelante. Y el alquiler, que también cuesta, ronda los 1.300 euros por semana en agosto. El 90% de clientes son de Castelló y optan por arrendar. Son familias de tres o cuatro componentes, o hasta cinco. O alguna pareja que viaja sola o gente jubilada. También se da el caso de algún grupo de amigos que organizan viaje y son 7 personas. Ahí igual sí que abaratan costes», apuntó Llansola. En todo caso, la venta ha ido creciendo. «La pandemia reforzó el interés por el producto autocaravanas y vienen más extranjeros. Aunque España aún lleva años de retraso en su uso respecto a Alemania, Francia, Italia, Holanda,...», añade. Este 2023 una autocaravana cuesta 15.000 euros más que hace dos años, «debido al incremento de precios del combustible y a otros costes, que en nuestro caso no podemos percutir en el alquiler; y seguimos trabajando con tarifas prepandemia», manifiesta.

Los castellonenses alquilan autocaravanas para viajes largos: al norte de España (País Vasco, Asturias y hasta Galicia, de 2.000 a 2.500 kilómetros. Y todos los veranos priman las salidas hacia Europa, sobre todo, a Eurodisney y París; Alemania y su Selva Negra; Suiza,...E incluso a Grecia y luego allí utilizará los ferrys. «Son personas a las que les gusta conducir y la aventura. Nuestras autocaravanas han llegado a Escocia, Noruega, etc. a destinos variados. El gasto en combustible afecta. Uno hace antes sus números: alquiler, número de días (necesitas de 20 a 30 para un viaje largo),...», señala.

'Overbooking' de trabajo hasta abril del 2024

Adrian Daniel, directivo de CamperCas, en Castelló, explica a qué se dedica su empresa, un equipo de ‘manitas’ donde trabaja codo a codo con su padre: «Trabajamos con el objetivo de que el cliente compre a través de nosotros, otro concesionario o segunda mano un vehículo y nosotros transformamos esa furgoneta de carga en una furgoneta camper homologada como autocaravana. Tenemos una lista de espera hasta abril del 2024. Aceptamos encargos de diseño de proyectos pero hasta entonces no podemos iniciarlo porque tenemos trabajo», declara. De forma paralela, sí abordan con una cita más instantánea, en el día o la semana, tareas de mantenimiento o reparación para clientes que van a salir de viaje y les surge algún contratiempo.

Presupuestos de hasta 80.000 euros

«Pero para customizar una furgo completa la lista de espera oscila entre ocho meses y un año. Ahora tenemos una para entregar el 5 de julio, otra para el 14. Vamos haciendo. Tenemos una línea de trabajo de seis furgonetas al mismo tiempo, empezamos una cada dos semanas», explica Daniel. Con todo, apunta: «Si a ti no te importa el producto final y lo que quieres es tener servicio de cama, nevera y un coche donde moverte puedes ir a wallapop y gastarte poco dinero en una furgoneta de segunda mano». Su cliente es distinto, para él, personalizan. «Va desde gente joven que busca su primera furgoneta y no se quiere gastar mucho dinero y nos pide un mueblecito sencillo pero a su gusto, con el color de madera preferido, la forma, etc. A otro más exigente que quiere una furgoneta con motor muy potente, 4x4, como una Mercedes reciente. Tenemos presupuestos de 2.000 hasta 80.000 euros de camperización», detalla. Uno de sus trabajos más completos acumula casi 300.000 visualizaciones en Youtube en solo un mes.

"Nos envían una furgoneta desde California en barco para 'camperizar'"

En los últimos tiempos en CamperCas se han hecho con otro perfil «fijo». «Vienen muchos trabajadores on line, que viven viajan, y nos hacen encargos de furgonetas bastante grandes y largas, donde se puede distribuir muy bien la vivienda. Igual pasan tres años moviéndose por varios países y trabajando en remoto. Son desde programadores informáticos a traductores o diseñadores gráficos». En este caso, no son de Castellón y les buscan como una de las pocas de España donde customizan furgos. «Vienen de todas partes. Incluso un chico, a través de unos amigos, nos envía su furgoneta en barco desde California (EEUU), nos la trajeron y ya vendrá a por ella cuando esté terminada. Otros son de Barcelona, País Vasco», añade. Con todo, también acuden parejas de entre 40 y 50 años con hijos, que han tenido una furgoneta más pequeña o viajado en tienda de campaña o camping, y haciendo ese tipo de viajes han conocido a otros que viajan en furgo camperizada, y se la hacen a medida.

En Peñíscola está la base de los fabricantes de autocaravanas Benimar, que en 2024 cumplen medio siglo. El precio de sus vehículos va de 58.000 a 100.000 euros y un 85% se exporta a Europa y Australia. Castellón tiene una buena red de cámpings, con resorts como Bravo Playa en la Ribera de Cabanes, con buen número de campistas y autocaravanistas cada verano.

En Castelló el párking para caravanas del Grau se va a habilitar para pago; y en el interior, la Agencia Valencia Antidespoblación ha ubicado Punts Nets con servicios para el turismo de autocaravanas, «cada vez más emergente. Ya están en 20 municipios, y despunta su uso en Rossell, Cervera y Geldo», destacó la directora de Avant, Jeanette Segarra.

Esta red, geolocalizada, permite a los usuarios repostar agua potable y vaciar las aguas grises y negras, y está disponible en: Cirat, la Torre d’en Besora, Canet lo Roig, Torralba del Pinar, Morella, Geldo, Catí, Benassal, les Coves de Vinromà, la Torre d’en Doménec, Zorita del Maestrazgo, Culla, Rossell, Villanueva de Viver, Vilanova d’Alcolea, Tirig, Albocàsser, Vistabella del Maestrat, la Serratella y Vilafranca del Cid.

Fabrizio Muzzati y Mireya Palau, creadores de Aquíestoy Caravaning --gestores de Punts Nets--, destacan: «Estamos consiguiendo que los autocaravanistas que mayoritariamente se quedaban en el litoral, ahora se acerquen al interior y conozcan nuestros pueblos. Los puntos de servicio son como las gasolineras para los coches y, por tanto, actúan como un imán». «Los usuarios son principalmente, extranjeros, de nivel económico medio alto, sensibilizados con el medio ambiente y que viajan durante largas temporadas (muchos jubilados). La experiencia está siendo tan positiva que ya han contactado con nosotros desde otras comunidades para interesarse. Hemos creado una guía, Entre viñas y castillos, para potenciar los recorridos».

En primera persona: «Viajar con autocaravana te hace sentirte más libre»

Con su caravana han pasado muchas vacaciones memorables. Pioneros en su tiempo, Joaquín Fuentes y Mari Carmen Asín fueron de los primeros de Benicàssim en tener una autocaravana. Ximo ha tenido de todo tipo de vehículos: con la cama incorporada arriba, con visera, y ahora disfruta de la jubilación con su mujer de una Mercedes automática, equipada con todos los detalles.

Siguen haciendo rutas, como explican, «a un balneario de la Manga del Mar Menor; con nuestra hija a París; con nuestro nieto a las competiciones de hípica --lo que le permite acampar y tener cerca , a pocos metros, al caballo--; e incluso a destinos más próximos, como Alcossebre, para desconectar una vez pasa el verano y está todo menos concurrido». A su edad, aún hacen varios viajes al año, pero ya más cortos; y no se pierden las acampadas nacionales donde se pasan una semana entera con otros federados.

"En Inglaterra me crucé Buckingham"

Otro autocaravanista, Rafa Roca, a sus 86 años, recuerda sus viajes con amigos, como Ximo Fuentes, Pepe Meseguer, etc. En su caso ha visto toda España, Portugal, Alemania, Suiza y en Francia «todos los castillo del río Loira, donde hay muchos cámpings». Es socio honorario del Camping Caravaning Club de Castellón, cuyo presidente, Ramón Cifre, destaca cómo «se fundó en 1974 y llegó a tener más de 200 socios. Ahora somos 120, la gente joven se apunta, pero no tanto. Organizamos dos acampadas oficiales al año y se pagan 50 euros de cuota».

En su caso, Cifre ha recorrido «toda la Europa comunitaria. En Inglaterra me crucé el Palacio de Buckingham con la caravana y luego me vino una denuncia a casa que me querían multar con 600 euros. He estado en Alemania para ver la Oktober Fest, Holanda, Bélgica, Reino Unido y el norte de Italia varias veces, Dubrovnik, a Budapest, Praga,...». A sus 72 años, va por su segundo vehículo. «Cuando empecé iba con mi mujer y tres hijos, todos. Era una aventura antes de salir, comprar travel checks e ir a los bancos a cambiar con moneda de cada país. Cuando salió la tarjeta fue un respiro grande. Nos quedamos siempre en cámpings», relata.

Opina que «haciendo turismo con caravana te sientes más libre. He ido con el Imserso y me sentía atado, te paran. Nosotros hoy estamos en Oliva y vemos la zona a nuestro ritmo. Igual un bus es más económico pero yo la caravana no la cambio. Los federados son «desde gente con autocaravana, camper o tienda; cualquier forma de hacer campismo. Cada socio recibe un carnet que sirve para Europa, Estados Unidos y Canadá, y lleva consigo un seguro de responsabilidad; descuentos en campings, talleres, tiendas de ropa y demás. La sede en la antigua estación de Renfe, frente a El Corte Inglés».