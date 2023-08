Presidente de CEV Castellón: «La compra de Marina d’Or refuerza el potencial turístico que tiene Castellón»

Como presidente de la Confederación de Empresas Turísticas de la Comunitat Valenciana y vicepresidente de la Asociación Provincial de Empresarios Turísticos, Luis Martí (Xàtiva, 1968) conoce bien, muy bien, un sector clave en la economía provincial.

-En el ecuador de la temporada estival, con el fin de agosto y septiembre por delante, ¿qué balance haría del sector este verano?

-El verano de 2023 marca claramente el fin de la recesión provocada por el covid-19. Es un verano en el que la recuperación de la actividad ha sido plena. Los datos que se están consiguiendo son ligeramente mejores a los obtenidos en 2019, año que marcó un récord turístico. Esta plena recuperación demuestra que, a pesar del parón de la pandemia y el empuje de otros destinos turísticos, la provincia de Castellón no ha perdido ni un ápice de atractivo turístico.

-¿Cómo se prevé cerrar el 2023?

-Turísticamente, el 2023 está siendo un buen año, y lo es si analizamos todos los parámetros, como ocupación versus actividad versus precio medio y rentabilidad. El comienzo de año fue bueno, pero se vio ensombrecido por una inflación desbocada, que lastró la cuenta de explotación de las empresas. Poco a poco se ha ido moderando, pero no olvidemos que la subida consolidó un alza de precios generalizada importante, lo que ha influido en la rentabilidad.

El año se cerrará, previsiblemente, en positivo. Aunque hay que insistir de donde venimos: más de dos años de pandemia y crisis energética que ha provocada un alza de la inflación sobresaliente. Eso hará que podamos recuperar parte, pero no podemos hablar de un período largo de beneficios que pueda permitir inversiones.

-Desestacionalizar y diversificar son dos verbos que siempre se conjugan al hablar del turismo. ¿Cómo mejorarlas?

-Desestacionalizar el turismo es uno de los grandes retos. Es complicado, pero poco a poco le vamos ganando terreno. La temporada turística ya no se circunscribe al estricto verano, de 21 de junio a 20 de septiembre. Comienza antes y termina más tarde. En Castellón tenemos más de 300 días de sol al año, y eso es un activo que hay que explotar, es nuestro petróleo. No podemos conformarnos con trabajar intensamente solo tres meses. La consecuencia más lesiva de la alta estacionalidad es la falta de personal. En la medida en que podemos trabajar más meses, es más fácil. Y aquí entra la otra clave, la diversificación de productos. Además de seguir potenciando el sol y playa, hay que seguir impulsando el turismo gastronómico, de interior, cultural, deportivo, salud y bienestar, enológico, congresual y un largo etcétera de productos que tenemos y hay que poner en valor.

-¿Qué objetivos tildaría de estratégicos para el sector provincial?

-Hay que diversificar productos, destinos y países emisores. Cada vez más, somos elegidos por turistas de diferentes regiones de España y de países extranjeros, lo que demuestra nuestro atractivo. Hay que destacar la buena evolución del aeropuerto, que está siendo determinante para la llegada de turistas de otras nacionalidades a las tradicionales. Nuestra principal estrategia debe estar enfocada a conseguir poner en valor toda nuestra riqueza turística y no solo poner el punto de mira en los productos ya consolidados (a los que, por supuesto, no hay que olvidar nunca). También es fundamental seguir invirtiendo en promoción y, desde el punto de vista empresarial, hemos de ahondar en nuevas inversiones que doten a la provincia de Castellón de una mayor oferta en cuanto a alojamientos, en cantidad y calidad.

-La venta de Marina d’Or al Grupo Fuertes y la gestión de Magic supone la entrada en el mercado turístico castellonense de empresas de nivel nacional. ¿Qué supone para el sector provincial?

-Valoramos positivamente la operación empresarial realizada en Marina d’Or. Demuestra que el proyecto sigue siendo atractivo y que su impulsor no se equivocó en su apuesta de crear una auténtica ciudad de vacaciones. Y que éste activo turístico sea adquirido por una empresa española con fuerte arraigo y en expansión turística es una buena noticia. Son un excelente operador turístico, con una gestión brillante que han demostrado en numerosos proyectos. Javier García Cuenca es un gran empresario, y el que haya decidido incrementar su presencia en la provincia es una apuesta que refuerza el potencial que tenemos.

-Su designación como consejero de Feria Valencia como presidente de la CEV Castellón, junto con la presidenta de la Cámara de Comecio, Dolores Guillamón, ¿supondrá un altavoz para Castellón en una entidad tan importante?

-La incorporación de CEV Castellón nos brinda una buena oportunidad de impulsar un proyecto importante para continuar siendo una buena herramienta de promoción y exposición de nuestros productos. Muchas empresas castellonenses son clientes y velaremos por ellos.

-Hablemos del cambio climático. Recientes estudios señalan que los turistas empiezan a buscar destinos más frescos, de interior o hacia el norte, frente a la diáspora de cada año hacia las playas...

-El cambio climático nos enfrenta a un reto sin precedentes. El turismo ha de saber afrontar los cambios que provoque y amoldarse a ellos. Es obvio que los episodios de calor sofocante, cada vez más intensos y prolongados, nos obligarán a tomar medidas para seguir ofreciendo a los turistas una experiencia satisfactoria. En cualquier caso, no olvidemos que el calor en nuestra provincia sigue siendo muy tolerable.

-Turismo de interior y turismo de costa, ¿deben ir de la mano en la promoción como destinos?

-Lo importante es promocionar todos los productos, que estos se promocionen conjunta o separadamente es algo que habrá que analizar por mercados y segmentos de clientes. Lo relevante es mostrar la pluralidad y compatibilidad de todos los productos.

-¿Por qué el ‘no’ rotundo del sector a implantar en la Comunitat la tasa turística?

-Nuestra posición sobre la tasa turística no ha variado. Nos oponemos a la misma: es un impuesto arbitrario, injusto y nocivo para la actividad turística. No tiene ninguna ventaja y penaliza a una actividad que ya paga, sobradamente, los impuestos que le corresponden. No es cierto que la hipotética recaudación que se obtendría de su imposición mejore el turismo. La experiencia sufrida en otras regiones de España indican que el dinero queda absorbido por la caja general.

-¿Qué le pide al nuevo Consell en materia de política turística?

-Sobre todo, que iguale en intensidad la promoción de nuestra provincia al resto de la Comunitat. Obviamente de forma proporcional a nuestra aportación al PIB. Castellón no es la hermana pequeña o débil, es una hermana más, con mucho que aportar, con mucha posibilidad de crecer, generar empleo y riqueza. Las infraestructuras son también la clave para un mayor desarrollo turístico. Y pedimos que se mantengan proyectos ya en marcha como el Bono Viatge o el suplemento al Imserso.