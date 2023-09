El profesorado de ESO clama contra el caos de inicio de curso en los institutos

Una vuelta al cole muy movida para el profesorado de Secundaria en el primer día del regreso a las aulas. Los equipos volvían al trabajo justo el día después de que la Conselleria de Educación ordenara cambiar --a solo 11 días del inicio de clases-- los horarios de la ESO, ampliando en primer curso las horas que se van a dar de Inglés y Matemáticas. La resolución se publicaba el jueves, a 24 horas del primer día de trabajo del profesorado, con la intención de deshacer los horarios marcados por la anterior administración que reducían las horas lectivas después de la anulación de la obligatoriedad de impartir la materia de Proyectos Interdisciplinarios por orden judicial. El cambio en el último momento provocó malestar, y mucho, entre los equipos directivos ya que toda la previsión trabajada durante el mes de julio para aplicar las sentencias del TSJCV se quedaba en agua de borrajas.

Los directores claman al cielo por «el caos sobre el caos» de este inicio de curso. Andreu Branchat, director del IESLeopoldoQuerol de Vinaròs y presidente de la Associació de Directors d’ESOde Castellón, explicó que «primero fue el caos de las adjudicaciones, que ha tenido al profesorado y a los equipos directivos en vilo;y ahora una resolución que tira por tierra el trabajo de planificación cerrado en julio.Todo suma, y habrá que hacer encaje de bolillos con los horarios». «Pedimos flexibilidad para afrontar la resolución y minimizar los daños», reclamó.

Frustración

Antonio Solano, director del IESBovalar de Castelló, se suma a las críticas, y apunta a que «no está bien que cambien las reglas del juego a 31 de agosto, con todo coordinado, generando mucha frustración entre el profesorado».«Primero se retrasó el procedimiento de plantillas por el 28-M; después vino la sentencia del TSJCV y empezaron las instrucciones parche, con el problema añadido de tener tres horarios de salida para el alumnado con transporte escolar; y ahora, a regresar a la casilla cero y vuelta a empezar.No hay derecho», dijo.

Y ayer, en medio del clamor generalizado en los institutos valencianos, el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, afirmaba que «recuperar las dos horas lectivas de primero a tercero de ESO beneficia al alumnado» y señaló que «las condiciones del profesorado no han cambiado».

Pero los directores de Secundaria lo tienen claro y el mismo jueves solicitaron una reunión con la Secretaría Autonómica. La junta directiva de la Associació de Directors iDirectores de Secundària del País Valencià (Adiespv) se reunió ayer de urgencia para recoger las quejas y peticiones de los equipos directivos. Su presidente, ToniGonzález, mostró su«discrepancia por la manera tan precipitada en la que se han recibido las nuevas instrucciones para organizar el curso escolar».«Estos cambios precipitados pueden provocar graves problemas organizativos que afectarán a la calidad de la enseñanza y al normal inicio del curso», señaló, poniéndose «a disposición de la Conselleria para buscar posibles soluciones».

Movilizaciones por la resolución, que estudian impugnar

La Federación de Educación de CCOO-PV celebró ayer a las puertas de la Conselleria de Educación y de varios centros concentraciones y movilizaciones bajo el lema ‘ Defenseml’educació’ criticando el «caos» que se había generado. Su secretario de Educación, Rafa Martínez, pidió a la Administración autonómica que «recapacite» sobre la decisión tomada y reclamó vías de diálogo con los sindicatos. «No pueden actual de manera unilateral como si no tuvieran que rendirle cuentas a nadie», dijo.

Desde el Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià, mayoritario en la enseñanza valenciana, tildaron la modificación de «barbaridad» y, anunciaron que van a estudiar la posibilidad de impugnar esta resolución.

En Les Corts

«Que mis hijos tengan más Inglés y Matemáticas en lugar de patio es una muy buena noticia». Son las palabras del portavoz del Partido Popular en Les Corts, Miguel Barrachina, que defendió ayer abiertamente una decisión que calificaba de «éxito» y de «decisión personal» del conseller José Antonio Rovira por la que «le quiero felicitar». Las dijo en referencia a que gracias a la orden de última hora de la administración educativa, las horas que se iban a dedicar a Proyectos Interdisciplinarios se dedicarán en primero a estas dos materias (siempre que haya profesorado suficiente) y no se dejarán «en blanco» como se había previsto por la anterior administración del Botànic. Como las plantillas estaban ya creadas, se había previsto que el profesorado que se había asignado a esta materia se dedicara a desdoblar grupos para reducir ratios en clase o a tareas de refuerzo.

Con el cambio introducido por Rovira, en primero esas dos horas se repartirán entre Inglés y Matemáticas y servirán de refuerzo en el resto de cursos de ESO. «Nuestros jóvenes, el futuro de la Comunitat, tendrán más horas en Matemáticas e Inglés», declaraba el síndic del PP, que celebró un inicio de curso «sabiendo que los niños de Secundaria van a estar mejor formados en un mundo globalizado», señaló el diputado castellonense.

La resolución que este jueves dictaminaba que se ampliaban las horas de matemáticas e inglés de primero a tercero de ESO no solo causó revuelo en los institutos en el primer día de vuelta al cole del profesorado, sino también en los pasillos de Les Corts. Desde la oposición se mostraron abiertamente contrarios al cambio que ven «improvisado» y generador de «caos». De hecho, desde Compromís anunciaron que presentarán una iniciativa parlamentaria para «consensuar» un nuevo decreto con la comunidad educativa para el curso 2024/25 que «evite rehacer todos los horarios pocos días antes del inicio de curso» y que «no implique una reducción de recursos en los centros de Secundaria».

Más recursos

En un comunicado, su portavoz de Educación, Gerard Fullana, critica que la conselleria haya aprobado este decreto a 31 de agosto cuando «implica modificar la estructura del curso de forma improvisada y una reducción de recursos docentes». «Más cantidad no implica lograr mejores competencias», subraya. Acusa así al conseller de actuar de forma improvisada, «obligando a cambiar los horarios 24 horas antes de la entrada al aula del profesorado como ya ha pasado en el proceso de adjudicación». Además, advierte que generará «caos» y rechaza «el absurdo de ampliar el horario lectivo de dos materias sin enviar profesorado suplementario de estas materias» porque si en los centros no hay profesorado suficiente no se podrá hacer esta ampliación. INFORMA V. SALINAS H