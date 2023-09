El Imserso se reactiva pero los hoteles de Castellón ven perdida parte de la campaña

Buena noticia para los pensionistas de Castellón. El programa de viajes del Imserso de la temporada 2023-2024 comenzará durante la segunda quincena de octubre después de que el Tribunal Central de Recursos Contractuales (TCRC) decidiera este martes levantar la suspensión del inicio del programa impulsada la semana pasada, después de rechazar los recursos interpuestos contra la adjudicación de todos los lotes a la empresa Ávoris, del grupo Barceló.

Pero aunque el Imserso sale por fin del limbo, eso no evitará que buena parte de los hoteles de la provincia que participan echen el cierre a finales de este mismo mes, sin esperar al primer tramo del programa (el que empieza en octubre y acaba en enero). Así lo augura Francisco Ribera, director del Gran Hotel Peñíscola y responsable de alojamientos de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo (Ashotur), que ve «muy difícil» que antes de Navidad lleguen turistas mayores a los hoteles de la provincia.

El sector turístico de Castellón no confía en salvar la temporada octubre-diciembre y el tiempo corre en su contra. «Hay muchos hoteles que, ante el retraso del Imserso, han desistido en seguir abiertos más allá de finales de septiembre o principios de octubre y la reactivación de ahora no les hará cambiar de opinión. No somos optimistas», explica Ribera que, en cambio, sí augura que algunos establecimientos adelantarán unas semanas las reaperturas de cara a principios del año que viene.

¿Cuándo se venderán las plazas?

Que el programa de vacaciones para mayores se haya desbloqueado no significa que, desde ya, los beneficiarios puedan acudir a las agencias de viaje a reservar sus plazas. Antes hay que completar toda una serie de trámites, entre ellos la firma del contrato entre el Imserso y la adjudicataria del programa. Después, la empresa tendrá que saber exactamente de cuántas plazas dispone y dónde (para ello deberá ponerse en contacto, por ejemplo, con todos los hoteles de la Comunitat) y, posteriormente, tendrá que enviar una carta de acreditación a los millones de usuarios de los viajes, una misiva en la que se recogerá la información que necesitan los pensionistas para posteriormente reservar su viaje. «Tras esos pasos comenzará la comercialización por parte de las agencias y, de momento, no sabemos qué día empezaremos a hacerlo, aunque todo apunta a que podría ser a finales de octubre», apunta Diego Tirado, responsable de Viajes Tirado y presidente de la Asociación Provincial de Agencias de Viaje, que reconoce que hay muchos beneficiarios que preguntan.

Con el primer tramo del Imserso prácticamente perdido, los hoteles de Castellón que van a participar en el programa (en la edición del año pasado fueron 8, la mayoría de Peñíscola) tienen ya la mirada puesta en la primavera que es, además, el periodo más demandado por los usuarios. «Cuando se saca a la venta se pone todo el periodo, pero desde siempre las fechas más demandadas son las más próximas al verano. Y lo que se llena menos es el otoño y el invierno», describe Ribera.