La imagen de la estación de tren de Castelló repleta de patinetes eléctricos ya es historia. Desde este martes, y por motivos de seguridad, Renfe no permite el acceso a los trenes con este tipo de vehículos de movilidad personal, una media que solo ha pillado desprevenidos a unos pocos usuarios. «La mayoría de los viajeros que habitualmente utilizan el patinete conocían la prohibición ya que llevamos días informando de que entraba en vigor el día 12, así que las primeras horas han estado marcadas por la normalidad", coinciden tanto el personal de seguridad de la estación de la capital como los viajeros consultados.

La mayoría de los usuarios han dejado sus patinetes en casa y los pocos que no lo han hecho han argumentado que desconocían la prohibición. «Ha habido algún despistado que ha subido al tren con el patinete en alguna estación en la que no hay torno. Cuando han llegado a Castelló le hemos informado de la nueva norma», explican fuentes de Renfe y Adif que calculan en «ocho ó diez» los usuarios de los patinetes que este martes han asegurado no haberse enterado de la entrada en vigor de una media que afecta a todos los trenes de viajeros, tanto de Cercanías y Regionales como de Alta Velocidad y Larga Distancia (AVE, Avlo, Alvia, Avant, Euromed e Intercity).

Aunque ha habido algún que otro despistado, la mayoría ha optado directamente por sustituir el patinete eléctrico por la bicicleta.Es el caso de Manuel Vergili, un estudiante de 19 años de Castelló que cada día se desplaza en tren hasta València y que hasta este martes utilizaba el patinete para ir desde su casa hasta la estación. «Me compré el patinete en septiembre porque desde mi casa a la estación hay media hora larga andando. Ahora uso ña bicicleta. No es tan cómoda y rápida, pero no tengo otra alternativa», confiesa

Sin espacio para tantas bicis

Al igual que este universitario, han sido muchos los viajeros que se han decantado por la bicicleta. De hecho, Adif ha habilitado un nuevo aparcamiento para estos vehículos junto a la estación de Castelló, en previsión de que una vez se prohibiera el acceso al tren con patinete se incrementará el uso de las bicis, tanto las convencionales como las eléctricas. No obstante, no todos ven bien esa alternativa. «Dentro del tren la bici aún ocupa más espacio que el patinete y, si en horas punta ya vamos apretados, imagínate ahora con tantas bicicletas», adviierten Sandra y Laura, dos jóvenes de Valencia que estudian en la Jaume I.

Renfe insiste en el veto a los patinetes, similar al que se ha adaptado en Cataluña o Madrid, obedece a «criterios de salud pública y de seguridad de los viajeros», tras los incendios registrados en algunos transportes públicos relacionados con explosiones de baterías. La media no afecta a vehículos de personas con movilidad reducida y a bicicletas eléctricas.