El decano de los economistas de Castellón: "Las ayudas del Gobierno para la cerámica no se han enfocado bien"

¿Los economistas son los nuevos hombres del tiempo, a los que todo el mundo pregunta qué va a pasar en el futuro?

Nos consideran oráculos, aunque no siempre acertamos. Manejamos información de las empresas y de entidades financieras, y por eso tenemos impresiones de lo que ocurre. Pero la economía no es una ciencia exacta.

Y siguiendo con este símil, ¿la economía de Castellón sufre una borrasca o está a las puertas de un cambio climático?

Entiendo que estamos en una borrasca, sobre todo en la cerámica, y también en la agricultura con el cierre de empresas citrícolas y su efecto en el empleo con 200 empleos directos. El azulejo destruye mucho empleo y hay empresas en ERTE. Las ayudas del Gobierno aún no han llegado y la situación de estos dos sectores tan importantes en la economía castellonense influye en el conjunto de la provincia. Un informe de la CEV hablaba de una posible recesión , pero en cambio el sector turístico ha tenido un buen verano, y el aeropuerto, que es un indicador, ha aumentado su número de vuelos y visitantes. Hay sectores en crisis, pero otros están en auge. Entiendo que unas cosas equilibran a otras. Por eso creo que el año que viene habrá una recuperación.

Hace unas semanas presentaron la encuesta sobre la situación económica de la Comunitat, y se vio cómo los economistas de Castellón son los más pesimistas.

Es así, aunque no es la apreciación que yo tengo. Por mi experiencia, quitando estos dos sectores que pasan dificultades, el resto no pasan por época de auge pero sí en crecimiento sostenido. En otros ámbitos no se destruye empleo. Hay dificultades, porque la energía está cara y todas las empresas tienen problemas, pero hay muchos que salen a flote.

¿Con qué ánimo afronta su nueva responsabilidad en el Colegio de Economistas de Castellón?

Con satisfacción. Ya llevaba años en la junta, primero como vocal, vicesecretario y tesorero, y encargado de la formación. Cuando Jaime Querol pensó en mí para sustituirlo, me hizo ilusión. Quiero dar un empuje para que los economistas seamos reconocidos como un colectivo importante, que se nos tenga en cuenta en determinadas decisiones y podamos decidir de forma positiva. En la junta queremos que sea un foro de contacto, que se pongan encima de la mesa las dificultades que tenemos con las administraciones, y que la profesión pueda servir para ayudar en las soluciones.

¿Cuáles son las iniciativas que piensa poner en marcha?

En el colegio somos unos 500 colegiados. Un 80% nos dedicamos a la profesión libre, con despacho en las diferentes ramas. Queremos hacer comisiones sectoriales en fiscalidad, contabilidad o auditoría, y en temas de concursal, marketing, docencia, y establecer más contacto con gente de fuera de la junta donde se planteen los problemas de las ramas del sector. También los que trabajen por cuenta ajena, ver las inquietudes y ver cómo podemos mejorar. Vinculado a esto, hay que favorecer la formación, y no queremos centrarnos en Castelló, para abrir el colegio al resto de comarcas, con una comisión de coordinación con las comarcas, para que los economistas de las zonas de Vinaròs, Morella o Segorbe estén más vinculados.

Ustedes tienen contacto directo con las empresas de la provincia. ¿Cuáles son sus principales necesidades para salir adelante en estos tiempos de turbulencias?

El principal asunto es la financiación. Necesitan tener acceso a renovar pólizas de crédito y nuevas inversiones, si pueden invertir se genera nueva riqueza. Ese es el principal problema, y en este sentido es importante que la Generalitat potencie el acceso a la financiación mediante líneas de ayuda para que las empresas tengan financiación barata.

Este año ha estado marcado por las ayudas a la cerámica. ¿Cree que el Gobierno ha gestionado bien este asunto, o hubiesen propuesto algún otro sistema?

Lo hubiera enfocado en la línea del gobierno italiano, que ha dado ayudas directas a sufragar un porcentaje de los costes energéticos. Algo que se hizo aquí con el sector del transporte, que en los meses del gasóleo muy caro ha tenido bonificaciones. Abaratar estos costes hubiera tenido un acceso más rápido que ahora, que aún están pendientes las subvenciones, llegarán tarde e irán a amortizar deuda. No se han enfocado bien.