Dentro de los muchos castellonenses repartidos por distintos puntos del mundo, Sergio Martín Álvarez es el que apunta más lejos. Al menos lo hace de forma literal con el telescopio Espacial James Webb, con el que explora el Universo temprano. Es decir, viaja en el tiempo a miles de millones de años, «al punto más cercano al origen de todo». Investigador en la prestigiosa Universidad de Stanford, localizada en el corazón de Silicon Valley, su último trabajo junto a otros compañeros con el que ha demostrado que la colisión de galaxias es la fuente de la emisión de hidrógeno formado tras el Big-Bang le ha valido la publicación en Nature Astronomy.

Sergio, que se formó en el colegio Carmelitas de Castelló, para pasar posteriormente por las universidades de Valencia, París o Cambridge, concluyó el citado estudio en su ciudad natal: «Lo hice en Navidad. Recuerdo que estaba con la familia en Castelló y llevaba vida de cartujo. Cuando ellos se iban a dormir yo me iba a trabajar con el ordenador. Fueron unos meses intensos», recuerda.

El trabajo en cuestión le ocupó «como mínimo dos meses», y no oculta la relevancia que tiene para un investigador como él publicar en Nature Astronomy: «Es una experiencia dura porque te piden mucha documentación, correcciones, comprobaciones... pero es muy gratificante».

Un perfil muy codiciado

Grandes firmas internacionales han tentado al castellonense para que cambie su labor como investigador en una universidad y se pase al sector privado de la mano de una empresa, pero por el momento Sergio ha hecho oídos sordos a estos cantos de sirena: «Es verdad que el dinero tienta, no lo voy a negar. Me ha llamado sobre todo algún banco, pero estoy haciendo lo que me gusta y por el momento no me planteo marcharme».

El próximo paso del astrofísico sería además el de convertirse en profesor en Stanford, aunque tampoco cierra la puerta a otra universidad:«Si quieres hacer currículum en un sector como el mío tienes que moverte. Antes estaba en Cambridge y cuando me salió esta oportunidad tenía claro que era lo mejor para mí. Eso de estar toda la vida en el mismo sitio es algo del pasado».

El futuro de la galaxia

Siguiendo en el pasado, aunque en este caso en uno mucho más remoto, pues nos retrotraemos unos cuantos miles de millones de años, Sergio explica la relevancia del último estudio que ha realizado junto a especialistas como Callum Witten, Nicolas Laporte o Debora Sijacki, pertenecientes a universidades como las de Cambridge o Stanford: «Donde Hubble veía sólo una galaxia grande, Webb ve un cúmulo de galaxias más pequeñas interactuando, y esta revelación ha tenido un enorme impacto en nuestra comprensión de la inesperada emisión de hidrógeno de algunas de las primeras galaxias».

El avance del equipo se produjo gracias a la extraordinaria combinación de resolución angular y sensibilidad de Webb. Las observaciones con el instrumento NIRCam de Webb pudieron resolver galaxias más pequeñas y débiles que rodean a las galaxias brillantes desde las que se había detectado la «inexplicable» emisión de hidrógeno.

Es decir, los alrededores de estas galaxias parecen ser un lugar mucho más concurrido de lo que pensábamos anteriormente, lleno de galaxias pequeñas y débiles que interactuaban y se fusionaban entre sí. Webb ha revelado que las fusiones de galaxias desempeñan un papel importante a la hora de explicar la misteriosa emisión de las galaxias más antiguas. El equipo está planeando realizar observaciones de seguimiento con galaxias en distintas etapas de fusión, para continuar desarrollando su comprensión de cómo se expulsa la emisión de hidrógeno de estos sistemas, lo que les permitirá mejorar nuestra comprensión de la evolución de las galaxias.

