El forense refleja posible mala praxis en la muerte de la menor de Jérica tras una peritonitis

Un informe forense refleja indicios de una posible mala praxis en la atención a una menor de 13 años de Jérica fallecida en febrero del 2023 tras sufrir una peritonitis que no le fue diagnosticada a tiempo a pesar de haber acudido en varias ocasiones al centro de salud de Viver y al hospital de Sagunt, el de referencia para los pacientes del Alto Palancia.

En el texto de la perito forense, de fecha de 19 de enero, se señala que la atención recibida por la menor el día 4 de febrero en el Servicio de Urgencias del Hospital de Sagunt no se ajustaría a la lex artis (reglas a las que ha de ajustarse el profesional en su ejercicio). Según se indica, en el informe de Urgencias del Hospital de Sagunto de fecha 4 de febrero de 2023 se recoge que la menor presentaba dolor abdominal de varios días de evolución asociado a vómitos, disminución del apetito, diarrea, disuria y fiebre y en la exploración física presentaba dolor en hemiabdomen, inferior con discreta defensa y fiebre de 38,8º C y se solicitó una analítica de orina.

Según el informe, tras los hallazgos de la anamnesis y la exploración física, para completar la evaluación, la realización de una analítica de sangre y una ecografía abdominal como primer eslabón diagnóstico de imagen, permitirían establecer el diagnóstico correcto, descartar otros procesos y aplicar el tratamiento adecuado.

Sin embargo, examinada la documentación aportada, el forense determina que tras los hallazgos de la anamnesis y la exploración física realizada, no se solicitaron pruebas complementarias radiológicas y/o de laboratorio para completar la evaluación, realizar el diagnóstico y aplicar el tratamiento adecuado, no ajustándose conforme a la lex artis.

Justicia

El padre de la pequeña, Ramón Martínez, explicó que desean que se haga justicia. «Esperamos que esto se aclare y las cosas se pongan en su sitio y quien tenga que responder ante esto lo haga», expuso.

«Mi mujer estuvo dos veces en el centro de salud y yo fui el sábado al Hospital y no hicieron nada», lamentó el varón. «En la primera visita, mi mujer lo primero que dijo fue que si podía ser apendicitis, que mi primer hijo estaba operado de ello; y fue descartado de una manera bastante soberbia», añadió. «Dijeron que no podía ser, la tocaron un poco; la segunda vez ni se levantó de la silla para auscultarla y tocarle la tripa. Varios días después, al ver que la niña no mejoraba y los dolores aumentaban, decidieron llevarla a Urgencias del hospital de Sagunt. «Vas con una niña que está una semana mal, que ha perdido mucho peso, que está con fiebre... En fin», lamenta su progenitor. Solo se realizó una analítica de orina pero no una prueba de imagen o una analítica y fue enviada de nuevo a casa con 38,8 de fiebre.

Falleció el 6 de febrero

El 5 de febrero la niña sufrió un desvanecimiento en casa, fue trasladada de nuevo al centro de salud de Viver, donde fue reanimada tras sufrir una parada cardiorrespiratoria y fue trasladada al Clínico de Valencia, donde falleció el 6 de febrero del 2023.

Prórroga

Su representante legal ha presentado una solicitud de reclamación patrimonial a la Conselleria de Sanitat. La querella se presentó a finales de febrero del 2023 y se incoaron diligencias previas. El juzgado de Instrucción nº 18 de València se está encargando de la investigación y se ha solicitado una prórroga de la instrucción para que puedan practicarse más pruebas. Además, el próximo día 27 de marzo ha sido citado a declarar la médico que atendió en Urgencias de Sagunt la niña y a su padre el 4 de febrero del 2023.