Más novedades en Marie Claire. La compañía de capital nacional que la próxima semana presentará una oferta para comprar la unidad productiva de Vilafranca pretende reiniciar la actividad antes de que acabe marzo. El grupo inversor, vinculado al sector textil, tiene intención de mantener la actual plantilla (compuesta por unos 110 trabajadores, de los que cerca de 80 están en ERTE) e incluso no descarta ampliar la cifra de trabajadores.

La fecha elegida para reiniciar la actividad en la fábrica de Els Ports no es casual, dado que el 31 marzo finaliza la tercera prórroga del ERTE, por lo que si no se rescata a esos trabajadores, Marie Claire se vería obligada a declarar un ERE de extinción. No obstante, y pese a las intenciones del grupo interesado en adquirir la histórica textil, los trabajadores se muestran escépticos. De hecho, fuentes sindicales insisten en que la fábrica lleva con actividad cero desde hace más de seis meses, con lo que resulta "materialmente imposible" en tan poco tiempo volver a poner a punto las instalaciones y la maquinaria para empezar a fabricar. Lo sí podría ser factible es empezar a dar salida a todos los pedidos que se quedaron por servir cuando la textil presentó el ERE en junio o acabar las prendas que estaban a medio hacer.

Aunque la oferta de compra de Marie Claire por parte de este grupo nacional se presentará formalmente la semana que viene, la adjudicación de la unidad productiva a esta empresa no va a ser automática. El proceso concursal en el que se halla inmerso la compañía de Vilafranca desde el pasado mes de septiembre obliga a seguir toda una serie de procedimientos legales, por lo que no habrá una adjudicación directa. Así, y tras realizar la propuesta de compra, se tendrá que abrir todo el trámite procesal con las garantías de libre concurrencia y publicidad.