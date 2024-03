4 meses de prisión y 280 euros de multa: lo que te puede caer por agredir a un sanitario

4 meses de prisión y 280 euros de multa a un paciente por agredir físicamente a su médico de cabecera. Esta es una condena real que forma parte de la campaña de concienciación que la Conselleria de Sanitat ha activado para concienciar sobre las agresiones a personal sanitario para combatir esta lacra y que el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha presentado este martes.

El lunes el Colegio de Médicos de Castellón reveló que en el 2023 se habían registrado 14 denuncias por agresiones a médicos, un 16% más que en el 2022 y la cifra más alta en la década. Sin embargo, es la punta del iceberg, pues, como denuncian los sindicatos, no solo los médicos, sino también los enfermeros, celadores o administrativos sufren las agresiones y, además, muchas no se denuncian. No en vano, la Conselleria de Sanitat ha revelado que en el 2023 en Castellón se registraron 122 agresiones a personal sanitario, lo que supone un 10,25% del total de la Comunitat. En toda la autonomía hubo 1.192 agresiones en el 2023, un 22,25% más que en el 2022. Son datos del Registro de Agresiones a Personal Sanitario de la Conselleria de Sanitat.

La campaña

La Conselleria ha optado, en su campaña, por un mensaje dirigido a concienciar sobre las repercusiones que tiene agredir al personal sanitario (multas y condenas), con la finalidad de captar la atención y provocar un cambio real en los agresores y posibles agresores.

A este respecto, el conseller ha subrayado “la necesidad de concienciar a la población de la importancia de que los trabajadores y trabajadoras de la Sanidad Pública desarrollen su labor profesional en un clima de confianza, respeto y seguridad”.

Habitualmente, en este tipo de campañas se representa al personal agredido, es decir, al personal sanitario. En esta ocasión es el agresor el que se ve identificado, se muestra ‘su rostro’ con nombres y apellidos, así como sentencias reales de agresiones a personal sanitario.

Junto a la imagen de los agresores se han seleccionado tres condenas por agresiones verbales, puesto que son las más recurrentes y las que presentan un mayor incremento, y una por agresión física, porque también ocurren, aunque en menor medida, y son las que mayores consecuencias acarrean.

Además, los 4 perfiles de los agredidos son los de los profesionales que más agresiones sufren: médico, enfermero, administrativo y celador.

Autoridad pública

El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha recordado que el personal sanitario está reconocido en el Código Penal como autoridad pública, igual que lo es un policía, por lo que una agresión a un sanitario tiene las mismas consecuencias legales en ambos casos. También recoge este reconocimiento la Ley 10/2014 de 29 de diciembre de Salud de la Comunitat Valenciana.

Tras la reforma del Código Penal del año 2015, agredir o intimidar de forma grave a un profesional sanitario se considera delito de atentado. Los agresores podrían cumplir penas de prisión de entre 6 meses y 3 años, incluso cuando el ataque se produjese fuera de su lugar de trabajo, motivado por su condición de sanitario.

En este sentido, los carteles de la campaña informan de que cualquier insulto, amenaza, vejación o agresión al personal sanitario en la práctica de sus funciones, supondrá el ejercicio inmediato de acciones legales, incluida la vía penal contra los responsables, en el ámbito del Decreto 159/2019 de 2 de octubre del Consell por el que se establecen las actuaciones de los órganos de la Conselleria de Sanidad en la prevención y atención de las agresiones a los trabajadores del sector sanitario público de la Generalitat Valenciana.

Medidas

Según Conselleria en estos momentos se está trabajando en la mejora y actualización de la aplicación informática Código Alerta, que, instalada en los ordenadores de todos los puestos de trabajo de los centros sanitarios dependientes de la Conselleria de Sanitat, permite emitir un mensaje de alerta a tantos ordenadores como se desee y avisando del lugar de la agresión.

También ha ofertado para todos los profesionales la actualización del curso on line en prevención de agresiones.

Conselleria asegura que dispone de un Plan Integral de Prevención de las Agresiones en el Entorno Sanitario.