Récord de concursos de acreedores en Castellón por el alza de las familias en quiebra

Nunca como hasta ahora se habían registrado en Castellón tantos concursos de acreedores, un proceso judicial que se produce cuando la situación económica de una empresa o un particular es tan delicada que ya no es capaz de hacer frente a sus deudas. Durante el año pasado, el juzgado de lo Mercantil número 1 de Castellón contabilizó 538 concursos, un 41% más que en 2022, según datos publicados ayer por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pero lo llamativo de estas cifras es que siete de cada diez de esos procesos ya los presentan particulares, un porcentaje que también supone otro máximo histórico. ¿El motivo? La llamada ley de la Segunda Oportunidad, una normativa que aunque entró en vigor en 2015 y fue simplificada en 2022, y ha ayudado a decenas de familias de la provincia asfixiadas por las deudas a salir a flote.

Los datos que recoge el Informe Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales son elocuentes. De los 538 concursos de acreedores registrados durante el año pasado en Castellón, 373 fueron formalizados por familias, un 93% que en 2022 cuando los concursos presentados por personas no empresarias (denominación técnica de essta figura) se quedaron en 193. O dicho de una manera mucho más clara: las familias que se declaran en quiebra se han duplicado en un año hasta alcanzar una media de treinta al mes.

Si en Castellón los concursos de acreedores de familias se han duplicado en el último año, en el conjunto de la Comunitat Valenciana ocurre exactamente lo mismo. Durante el 2023 se presentaron 5.478 procedimientos (un 67% más), aunque el grueso del incremento corresponde a los concursos de particulares, que ascendieron a 4.471, lo que supuso un alza del 133,6% respecto a 2022.

¿Y qué lleva a una familia de Castellón a declararse en concurso de acreedores? Entre las deudas más habituales están las contraídas por juego, tarjetas revolving o pérdida del empleo aunque, y según los expertos consultados, la casuística es muy variada. «Por lo general estamos hablando de personas que se endeudan demasiado entre hipotecas y otras cargas crediticias, acabando inmersas en una especie de bola de nieve de impagos que se ven agravados por los elevados intereses a los que deben hacer frente», coinciden en dos despachos de abogados de Castellón especializados en la ley de la Segunda Oportunidad.

Requisitos que hay que cumplir

No todo el mundo que tenga deudas y no pueda asumirlas tiene opción de acogerse a la ley de Segunda oportunidad. Para declararse en concurso de acreedores, la persona debe haber incurrido en situación de insolvencia sin mala fe, liquidar todo su patrimonio (como vender un piso) para satisfacer la mayor parte de sus deudas, no haberse acogido previamente a esta vía y no haber rechazado una oferta de trabajo. Otro requisito es no haber sido condenado por delitos económicos y que las deudas no sean superiores a 5 millones.

Además del récord de concursos, el informe del CGPJ destaca asimismo un incremento del número de demandas judiciales por despido. En 2023 fueron 1.655 en Castellón, casi 400 más que un año antes. Y con las reclamaciones de cantidad la tendencia es igual: 1.486 frente a las 1,135 del 2022.

Lo que sí ha disminuido, en cambio, han sido los juicios por okupación ilegal de vivienda. El año pasado se registraron 38, tres menos que durante el 2022.