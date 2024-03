Las fechas concretas de apertura de los cinco chiringuitos de Castelló

Dos chiringuitos de la playa del Gurugú de Castelló abrirán al público el día 28 de marzo (Jueves Santo) y un tercero el día 29 (Viernes Santo), según han confirmado este miércoles a este diario tanto Juan Lozano, propietario de La Playa, como Enrico Grossi, de Solé, y la concejala de Turismo, Arantxa Miralles. Una inauguración que llegará después de que tanto la Conselleria de Medio Ambiente como la Dirección General de Costas emitieran sus respectivas autorizaciones e informes favorables la semana pasada. De hecho, ambos empresarios iniciaron ayer el montaje de sus respectivas instalaciones en el litoral castellonense que permanecerán abiertas hasta septiembre, ya que el fin del verano traerá también el inicio de las obras de remodelación de la avenida Ferrandis Salvador.

Montaje de chiringuitos, este miércoles. / KMY ROS

De esta forma, este sector materializa el compromiso que asumió con el Ayuntamiento de Castelló de aperturar los chiringuitos en Semana Santa y Pascua si contaban con los permisos necesarios por parte de las administraciones pertinentes. Así, tras meses de trabajo conjunto entre el empresariado y las administraciones públicas, el litoral castellonense ofrecerá este servicio de ocio, junto a hamacas y sombrillas, a partir de finales de la semana que viene.

Adjudicación

Una situación diferente se dará en la playa del Pinar, que contará con dos merenderos. Uno de ellos, Bocana Beach, comenzará a prestar servicio el 12 de abril según confirmó Antonio Pereira, responsable de la gestión del mismo, mientras que el propietario de Dharma prevé montar y abrir en el mes de mayo.

En cuanto al primero, la junta de gobierno ratificará este jueves la adjudicación, por lo que no ha podido iniciar el montaje todavía, a diferencia de los del Gurugú que cuentan ya con el permiso. Con respecto a Dharma, la intención de Javier Alegre era montar en verano ya que no cuenta con abrir en Semana Santa porque su chiringuito requiere a ocho personas y no pueden asumir el gasto durante los dos próximos meses.

Con la puesta en marcha de estos servicios en el litoral castellonense establece una nueva oferta de ocio que no se había llevado a cabo hasta ahora. De hecho, será la primera vez que los chiringuitos abran en Semana Santa, si bien los empresarios de la zona creen que los meses de abril y mayo serán difícilmente rentable.

GECEN denuncia que «condenan» al chorlitejo patinegro Fuentes del Grupo para el Estudio y Conservación de los Espacios Naturales (GECEN) han afirmado este miércoles que la instalación de estos chiringuitos en esta época «condenan al chorlitejo patinegro a la desaparición». Los ecologistas defienden la necesidad de «compatibilizar el medio ambiente con las actividades económicas». Para GECEN, que la corporación municipal «apueste por la eliminación de la biodiversidad, y el chorlitejo patinegro en las playas del Gurugú y del Pinar era algo más que previsible; esa ha sido su decisión política reiteradamente anunciada»

Climatología

De esta forma, el sector mira al cielo para que el tiempo acompañe en Pascua y tanto los vecinos como los visitantes puedan disfrutar de estas instalaciones junto al mar.

Eltiempo.es predice, en un plazo de las dos próximas semanas, temperaturas que oscilarán entre los 11 y los 20 grados y días nublados en Castelló de la Plana.

Valoración positiva

Todos los representantes de este sector valoran positivamente esta nueva oportunidad que tienen los empresarios de poder aperturar estas dependencias en los próximos días con el fin de potenciar la creación de empleo en la ciudad y alargar la temporada turística hasta después del verano.

El PSOE reclama el informe que avala la apertura ahora La portavoz del grupo municipal socialista, Patricia Puerta, ha solicitado este miércoles al equipo de gobierno de PP y Vox que le facilite el acceso los informes técnicos emitidos por la Conselleria de Medio Ambiente que permiten en 2024, «al contrario que lo recogido en anteriores años, la apertura de chiringuitos en las playas de Castelló antes del periodo estival al considerar que, ahora, ya no afectan a la anidación del chorlitejo patinegro». Un documento que ha sido redactado por la dirección general del Medio Natural y que era preceptivo para que la Dirección General de Costas del Ministerio de Transición Ecológica permitiera la apertura de estas instalaciones en Semana Santa y Pascua. Puerta ha señalado que «aquí se nos está vendiendo por parte del PP que no hacía falta más que voluntad política para que estos establecimientos pudiesen abrir antes del verano, pero lo único que han hecho los gobiernos municipales liderados por el PSOE ha sido cumplir a rajatabla con unos estudios técnicos que confirmaban la presencia del chorlitejo en nuestras playas y que, por consiguiente, suponían contar con un informe desfavorable de la Dirección General de Costas». La socialista ha insistido en que es fundamental «que nos den acceso a esos informes para saber por qué en esta ocasión se considera que abrir los chiringuitos antes de la temporada estival no daña a la fauna de nuestras playas». La portavoz ha aclarado que los socialistas «siempre hemos defendido que pueda haber actividad sostenible en nuestras playas contando con el aval técnico, algo que no se ha dado en todos estos años».

A diferencia de otros años, que inauguraban para la festividad de San Juan, este año, Castelló podrá disfrutar de los chiringuitos al menos tres meses más.