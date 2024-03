Mazón: "Haremos 3 lecturas de mamografías, 1 con Inteligencia Artificial"

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado este martes que en el programa de prevención del cáncer de mama se realizarán 3 lecturas de las mamografías, una mediante la aplicación de la inteligencia artificial.

Amenaza de privatización

El síndic del PSPV José Muñoz le ha instado a que "diga aquí y ahora que no va a privatizar el cribado del cáncer de mama" y le ha acusado de "seguir el mismo modus operandi que Eduardo Zaplana". "Mazón está siguiendo un plan preconcebido para hacer negocio con los servicios públicos valencianos”, ha asegurado el síndic socialista aseverando que Mazón “está siguiendo los mismos pasos que su padrino político”: “Primero desprestigia a los profesionales, segundo recorta recursos, tercero se le acumulan los impagos y todo esto para finalmente acabar privatizando los servicios fundamentales”.

Asimismo, Muñoz, ha recordado que “Mazón ha querido utilizar a las víctimas del cáncer de mama para sacar rédito político y ha desprestigiado el trabajo de los profesionales sanitarios” y ha subrayado que “se le tendría que caer la cara de vergüenza”.

El síndic socialista, José Muñoz / EFE (ANA ESCOBAR)

Finalmente, el síndic socialista ha insistido en que “ya se empieza a rumorear que la adjudicación del cribado de cáncer de mama está prevista” y ha lamentado que “los y las socialistas no hayamos recibido respuesta”: “Mazón no ha sido capaz de comprometerse y decir claramente que no va a privatizar el servicio de prevención del cáncer de mama”.

Así, Muñoz le ha preguntado si no se le ha caído la cara de vergüenza después de que la Fiscalía haya archivado las presuntas irregularidades en el programa de cribado del cáncer de mama en la anterior etapa del Botànic. En ese sentido

No frivolice

El president Mazón responde en Les Corts Valencianes a las preguntas de los grupos parlamentarios / EFE (ANA ESCOBAR)

En su réplica Mazón le ha "pedido" a Muñoz "que no frivolice con el cáncer". Y el president ha asegurado que recientemente ha estado con el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, en los terrenos para licitar la nueva máquina puntera de protonterapia donada por la Fundación Amancio Ortega, que, según Mazón, "desde el Botànic rechazaron por ser las migajas de los ricos, "25 millones de euros. Van a ver por fin desempolvada la máquina para atender con protonterapia a los ciudadanos de la Comunitat. No pidieron perdón ustedes, como tampoco cuando les pillamos con la circular interna de hacer solo un chequeo en vez de los dos preceptivos para las mamografías y no han pedido perdón a las más de 150.000 mujeres aplazadas incomprensiblemente durante 4 años en sus mamografías", aseguró. Mazón ha asegurado que frente a la tendencia de ir a un único chequeo del anterior Consell, el gobierno que él preside realizará 3 pues al doble chequeo sumará otro con la introducción de la inteligencia artificial a las mujeres de la Comunitat.