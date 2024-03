Montero exige al PP una postura "única" en toda España para poder reformar el modelo de financiación

Era el día de Diana Morant, por su entronización oficial, y de Ximo Puig, por su despedida oficial. Pero los asistentes al congreso extraordinario del PSPV en Benicàssim estaban expectantes sobre qué diría la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de la financiación autonómica, una de las principales reivindicaciones de la Comunitat Valenciana. Era uno de los morbos de la jornada.

Montero, aunque ha dejado el asunto para el final de su intervención, ha admitido la necesidad de un nuevo modelo de financiación, ya que el actual lleva una década caducado. Eso sí, lo ha hecho derivando la mirada hacia el PP. "El modelo de financiación castiga a esta comunidad. El nuevo modelo debe mirar al mediterráneo para que esta tierra tenga los recursos necesarios. Me lo habéis escuchado y me parece correcto que se tire el guante al Ministerio de Hacienda para la reforma del modelo de financiación. Pero quiero decir algo alto y claro: 'Estamos preparados para abordar el debate del modelo, pero necesitamos que el PP tenga posición única", ha señalado la ministra en su intervención durante la primera jornada oficial del Congreso extraordinario del PSPV, que se está celebrando en Benicàssim, en el que ya ha sido proclamad oficialmente Diana Morant como nueva secretaria general de la federación valenciana.

La también vicepresidenta primera del Ejecutivo de Sánchez ha lamentado que los populares no pusieran sobre la mesa una propuesta de modelo de financiación en la reciente reunión en Córdoba, donde barones como Mazón firmaron una declaración con las líneas estratégicas de actuación en asuntos clave para el futuro de España. "Mazón debe dar explicaciones de por qué pasaron de puntillas con el modelo de financiación en esa reunión en Córdoba. No se atrevieron a proponer un modelo. El PP no puede hacer un discurso aquí, con Mazón, otro en Madrid y otro en Andalucía. Mi compromiso con Diana es hacer lo posible para crear ese entorno de diálogo", ha criticado Montero, en respuesta a uno de los asuntos que ha sido hilo conductor en las intervenciones previas, tanto de los sindicatos invitados al congreso, como del propio Ximo Puig, en su último discurso como líder del PSPV. "Ya hablaremos de las reglas fiscales, ojalá Europa me deje". Esa, en el epílogo de sus palabras, ha sido la contestación de Montero al "tirito", como ella misma lo ha calificado, del presidente del Congreso, Jordi Mayor, alcalde de Cullera, quien en la presentación de la ministra ha hecho un alegato como voz de los munícipes: "Desde los ayuntamientos, por favor, suspended la regla de gasto para poder usar los remanentes".

También Puig le recordó antes de subir al escenario una de las principales deudas del Gobierno central con la Comunitat. Durante su discurso de despedida, el expresidente ha hecho alusiones a la tan reclamada reforma del sistema de financiación, con un mensaje directo a Montero, aprovechando su presencia en el congreso. "Tenemos una pequeña cuestión pendiente", ha bromeado el socialista antes de entrar en materia: "Nunca vamos a dejar de exigir, pero nunca hemos estado más cerca que ahora. Siempre hemos estado apoyados por el Gobierno, no nos han dejado caer". El expresidente socialista ha reivindicado un asunto clave para el PSPV, entre críticas también al PP por su falta de modelo: "Necesitamos una financiación justa, pero para ello necesitamos acuerdos. ¿Cuál es el modelo? Nosotros vamos a defender un espacio en el que todos los ciudadanos tengamos las mismas oportunidades".

En su intervención posterior, Montero no solo ha cargado contra Mazón por su supuesta falta de peso en el PP, al no imponer como propuesta el mejor modelo para los intereses de la Comunitat Valenciana, sino que también ha reprochado al jefe del Consell su alianza con la ultraderecha: "Es impresentable los primeros meses de gobierno con Mazón y su alianza con la ultraderecha. Las mujeres vivimos con más temor la llegada de estas fuerzas porque perdemos visibilidad, empoderamiento y poder. También hay preocupación en los colectivos LGTBI, porque son objeto de persecución. Mazón va a entregar lo que haga falta para seguir en el Palau: los derechos de las mujeres, los trabajadores...".

Pero Montero no solo ha hablado de la financiación de la Comunitat Valenciana, un asunto que ha dejado para el final, y de las políticas de Mazón al frente de la Generalitat, también se ha detenido en el pasado más reciente del PSPV, a través de la figura de Puig, y del futuro, que desde hoy encarga ya de manera oficial Diana Morant. "Puig hizo una gestión extraordinaria en un momento tan complejo. Con nuestro proyecto colectivo vamos a poder impulsarlo, más ahora, con Ximo Puig en la OCDE, una institución que busca que no haya un mundo de dos velocidades. Puig ha demostrado sus valores y principios con España y Valencia [sic]", ha señalado la ministra, que continuamente, durante su intervención, ha hablado de "Valencia" para referirse al conjunto de la "Comunitat Valenciana".

Al exjefe del Consell y ahora embajador en la OCDE también le ha agradecido su paso al lado tras perder las últimas elecciones autonómicas: "Hay que ser generoso, saber que otras personas y ejecutivas tienen que coger el relevo para llegar más lejos, con más potencia que nosotros mismos. Esa es la grandeza de la política: pasarse el testigo para que prosiga el proyecto".

Inspiración

Según Montero, las políticas de los ocho años del Botànic han sido un espejo para otros gobiernos, por ejemplo con la reversión de privatizaciones sanitarias como la del Hospital de Alzira. "Las políticas valencianas han sido una inspiración. Aquí se ha tenido la suerte de hacer de Valencia un lugar muy distinto de lo que había antes, con corrupción, devastando lo público, y proyectos megalómanos. Con Puig se ha conseguido que la educación, la sanidad, vivienda, dependencia estuvieran en el centro de la agenda política", ha apuntado la ministra, quien ha alagado a su compañera en el Consejo de Ministros: "Es una persona capaz, honesta, sensible, valiente y comprometida". "Comparto con Diana reuniones del Consejo de Ministros y conozco su sentido de la responsabilidad elevado al extremo. Es una mujer integradora, entiende que la importancia es del colectivo. Una mujer con talento, lista como el hambre, rápida y que ha decidido poner su vida al servicio de los valencianos. Me hace ilusión que tengamos a la próxima presidenta de la Generalitat", ha añadido.

A su vez, también se ha detenido en el partido, en un momento de cambio tras más de una década de liderazgo de Ximo Puig. "Este no es un congreso cualquiera. Esta federación es muy importante para nuestro país, para aceptar la diversidad, porque aquí se entiende muy bien lo que significa respetarse, defendiendo lo propio sin quitar una pizca a la defensa del proyecto colectivo", ha señalado Montero, para añadir a continuación: "Me gusta el socialismo valenciano, ese mar, ese crisol de culturas, de aceptar lo distinto, de ser tolerante. Eso sí, reivindicando el lugar que cada uno tiene que jugar en la historia y no resignándose a un papel secundario. Y no a ser ninguneado por los poderes desde Madrid. Pero España es mucho más que Madrid, es la realidad de cada territorio".

Eso sí, Montero no se ha marchado del congreso sin poner deberes a los cargos y militantes del PSPV. "Tenemos una tarea importante. El partido tiene que estar más vivo que nunca. Cuando gobernamos tenemos la capacidad de relacionarnos con los ciudadanos, pero lo difícil es mantener ese pulso cuando estamos en la oposición. El partido tiene que tener capilaridad a través de los cargos y de los militantes", ha señalado, a la vez que ha mostrado su compromiso para que el Gobierno de Mazón no vaya más de una legislatura: "Lo vamos a hacer juntos, haciendo del actual gobierno de la Generalitat un paréntesis corto".

Ayuso también presente

El discurso de Montero también ha tenido un hueco para hablar de cuestiones estrictamente nacionales, como la polémica que rodea a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por los negocios de su pareja. Y ha tenido su momento para comparar la gestión del PP en el caso de la pareja de Ayuso y del PSOE en el caso Koldo, que ha afectado también al exministro José Luis Ábalos. "Parece que la pandemia le vino fenomenal a ese entorno de Ayuso. Y además sin asumir responsabilidades políticas, como sí hace el PSOE cuando ha tenido gente vil y mezquina que se ha enriquecido en el peor momento de este país. Nosotros hemos sido rápidos y diligentes", ha apuntado, en evidente alusión al que fuera asesor de Ábalos y, en consecuencia, la suspensión de militancia del exministro valenciano por no renunciar a su acta como diputado nacional. "En el PP siempre van con teorias de conspiración cuando se les pilla, ya fuera en el 11M, en la Gurtel y ahora el caso Ayuso. No le importante denostar las instituciones de este país", ha criticado Montero, poniendo en valor la gestión de los socialistas: "Todos podemos tener un garbanzo negro, pero lo importante es cómo se reacciona. Nosotros lo hacemos con transparencia y colaboración, ellos destruían ordenadores a martillazos y tenían una policía patriótica". Ahí, con Ayuso en el foco, Montero ha señalado tanto a Mazón como a Feijóo, por lo que considera un silencio cómplice. "¿Por qué se esconden? Feijóo no quiere enfrentarse a este debate dentro de su partido. Tampoco Mazón. Génova solo responde a los intereses de Madrid, no entiende al resto de España.

Para la ministra, "cuando el PP no ocupa las posiciones de gobierno van a la bronca, porque creen que el poder les pertenece de cuna". "Creen que los demás somos usurpadores. No respetan la libertad de elegir gobiernos de progreso", ha subrayado Montero, en un discurso en el que ha mezclado mensajes vinculados al proceso de renovación del PSPV con otros a nivel nacional, con los populares en el foco de sus críticas.