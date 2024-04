El 70% de los hogares sin ingresos son de personas que viven solas

Cero euros. La última Encuesta de Población Activa (EPA) refleja que en Castellón 16.100 hogares viven su día a día sin ningún tipo de ingreso económico nuevo, dado que ya no perciben ni tan solo el subsidio por desempleo o cualquier tipo de pensión. Es llamativo que la gran mayoría de estas viviendas más empobrecidas, el 68%, prácticamente siete de cada diez, están integradas por una persona que vive sola (es el caso de 10.900 hogares unipersonales). Le siguen, por igual, los formados por dos personas (sean parejas o no); y aquellos donde residen tres o más personas (sin especificar si son familias con hijos, con menores de edad o no a cargo).

En cuanto a las cifras que retratan la situación en la Comunitat, correspondientes a la radiografía que marca la EPA a 1 de enero del 2024, apuntan a 115.400 hogares sin ingresos repartidos en las tres provincias: si en Castellón son 16.100; en Alicante, 40.500; y en Valencia, donde más, 58.800.

Evolución en estos años

Nunca antes había habido en Castellón tantos hogares que ya no perciben ningún tipo de ingreso en toda la serie histórica: 16.100. De hecho, este es el dato más alto de un cierre de ejercicio, siendo además el segundo dato más importante en 20 años --solo superado en el tercer trimestre del 2014, cuando los hogares afectados eran 17.200--.

Desde la óptica sindical, el secretario general de CCOO en Castellón, Albert Hernández, valoró estos datos de la EPA y manifestó que «en ocasiones existe el problema de personas que podrían optar a ayudas como la renta activa de inserción que o bien no acaban de reunir requisitos o no llegan a solicitarla. Bien porque no tienen la formación, las herramientas o el acceso para pedirlas una vez se les acaba el subsidio. En esto se asesora desde Servicios Sociales, Cáritas, etc. En el último año las personas beneficiarias de ayudas han aumentado más entre las mujeres, casi un 11%; y menos los hombres ronda el 8%, --supone tres puntos de diferencia--».

Según un informe del 2023 del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil --dependiente del Gobierno de España y extinto a finales del año pasado--, un indicador trimestral de vulnerabilidad es la evolución de los hogares sin ingresos que publica la EPA y permite «hacer un seguimiento de situaciones de especial vulnerabilidad, en particular si viven niños, niñas o adolescentes».

Menores de edad

En base al INE, «se consideran hogares sin perceptores de ingresos aquellos donde ninguno de sus miembros declara tener trabajo, recibir una pensión de jubilación o de otro tipo o percibir subsidio de desempleo, estén inscritos o no como parados demandantes de empleo».

Las familias con todos sus miembros en paro y con menores de edad son 7.700. La inmensa mayoría corresponde a familias que solo tienen un hijo menor de edad a cargo (4.800); aquellas con dos hijos menores (1.900) y con tres o más, son las que menor casuística presentan (son 1.000). Las familias con al menos un niño y sin ingresos en Castellón son 4.800, la cifra más elevada desde 2017. Asimismo, en un trimestre han aumentado la friolera de 2.300; y en un año, igual alza.