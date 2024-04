El PSPV de Castellón pide a Mazón que "asuma las negociaciones respecto a Marie Claire"

Balance de 8 meses de políticas "clientelares" y "sectarias" del PP al frente de la Diputación Provincial de Castellón y la Generalitat Valenciana. Es lo que han hecho este viernes el presidente provincial del PSPV-PSOE en Castellón, Samuel Falomir; y el síndic del PSPV-PSOE en Les Corts, José Muñoz, que han pedido a Marta Barrachina y Carlos Mazón que "se pongan los trajes de presidentes y comiencen a trabajar por mejorar la vida de los castellonenses y valencianos, no haciendo oposición continua al Gobierno de Pedro Sánchez sin propuestas concretas y propias".

Muñoz ha acusado hoy al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, de "lanzar críticas al Gobierno de España sin asumir su responsabilidad de gestión". "Es un intento de ser oposición al Gobierno de España y no tiene iniciativas para Castellón que no sean los proyectos de Ximo Puig con otro nombre o la paralización de las políticas públicas", ha añadido.

El síndic socialista ha apuntado que Mazón tiene 30.000 millones de euros de su presupuesto del 2024 por ejecutar y, sin embargo, "está en las redes sociales haciendo publicidad, TikToks, o se va a Madrid a hablar mal de la Comunitat Valenciana". "Le pedimos que haga política y trabaje por los valencianos", ha añadido.

"Volver a tiempos pasados"

Falomir, ha acusado a Marta Barrachina de utilizar la Diputación "como altavoz para extorsionar y hacer oposición al Gobierno de Sánchez. El sectarismo de la Diputación recuerda a los tiempos de Carlos Fabra".

Así mismo, ha denunciado la "falta de organización" en la Diputación, ya que "muchos ayuntamientos han tenido que aprobar sus presupuestos sin saber los recursos con los que contarán, lo que está afectando a su funcionamiento", y ha criticado la "falta de iniciativas propias". "Desde la Diputación han tratado de dar una imagen errónea de la situación económica de esta institución, cuando la liquidación de 2023 se ha hecho con 40 millones de euros de remanentes de tesorería, lo que demuestra que estaba más que saneada", ha dicho, además de apuntar a que "durante campaña prometió tanto que ahora no puede hacer frente a todos esos compromisos; necesitaría cuatro presupuestos".

Reactivar Marie Claire

Según ha señalado Muñoz, hay tres líneas que "demuestran que Mazón no hace gestión".

Así, ha destacado que, en materia de economía, "no es posible que haya una situación como la de la empresa Marie Claire, con una comarca en riesgo de despoblación pendiente de qué pasa con la fábrica, y la consellera Nuria Montes diga que es un 'muerto viviente'". "Exigimos a Mazón que asuma en primera persona las negociaciones respecto a Marie Claire para que la empresa continúe, y más cuando hay ofertas sobre la mesa".

Así mismo, ha pedido al 'president' "ayudas directas" al sector cerámico, que complementen los 70 millones de euros que ya han recibido desde el Gobierno de Madrid.

Respecto a la sanidad, Muñoz ha subrayado que es "aberrante" el "desmantelamiento de la práctica oncológica en el Hospital Provincial de Castellón o de la negativa a la Casa de Partos de Vila-real" y que "no es razonable que se deje morir a la unidad de Medicina Nuclear ni que las listas de espera estén disparadas en la provincia, las cuales, además, Mazón oculta". "Nos preocupa si van a desprestigiar servicios públicos como la sanidad para acabar con su privatización", ha dicho.

Plan Edificant: Benicarló, "prioritario"

En cuanto a la educación, el síndic socialista ha criticado que se haya paralizado el plan Edificant "por cuestión partidista y sectaria, simplemente porque lo ha hecho el gobierno del Botànic; y que lo único que diga el conseller de Educación es que los sindicatos educativos estaban adormilados en los últimos años, mientras tiene a toda la comunidad educativa en contra y en la calle".

En Castellón, el IES de Benicarló es "prioritario" para la ciudadanía, con 20 millones de euros paralizados. Lo mismo que Betxí y Borriol, entre otros. "Paralizan el plan Edificant solo porque es un plan del gobierno del Botànic", ha dicho.

"Pedimos a Mazón que deje de hacer política victimista y ejecute el presupuesto para mejorar la vida de los ciudadanos de la Comunitat y Castellón", ha apuntado.

Así mismo, Muñoz ha acusado a la consellera Nuria Montes de "tener un mapa de la Comunitat que depende de quién gobierne", y, al respecto, se ha preguntado si "se invertirá solo en los municipios en los que gobierna el PP", y si Mazón también tiene otro mapa en el Palau de la Generalitat. "Pedimos igualdad de oportunidades para todos los municipios, como hacía Ximo Puig", ha recalcado el síndico.

'No' a las cinco nuevas leyes

El síndic también ha criticado las cinco proposiciones de ley presentadas recientemente por PP y VOX en Les Corts -Ley de Libertad Educativa, Ley de Concordia, la Ley de Corporación Audiovisual, la Ley de Transparencia e Incompatibilidades y la Ley de la Agencia Valenciana Antifraude-, y ha insistido en que los socialistas las enmendarán "todas a la totalidad".

En particular, ha apuntado que, en el caso de la "la nueva ley franquista que iguala represores y represaliados", no solo la enmendarán, sino que presentarán "un texto alternativo" a lo que considera que "debe ser la memoria democrática de la Comunitat". "Combatiremos esta ley desde el grupo parlamentario y pediremos ayuda para ello al Gobierno de España", ha dicho. "Lo han hecho por la puerta de atrás democrática, a través de una proposición de ley a través del grupo parlamentario, defendida por el ejecutor popular Miguel Barrachina, con la connivencia de la ultraderecha; y no como proyecto de ley, que necesitaría luz verde en un pleno".

"Son cinco leyes que suponen una involución al pasado, y son antidemocráticas", ha señalado el síndico.

Volver a tiempos de Zaplana: autopista a la corrupción

Por lo que se refiere a la Ley de Transparencia, Muñoz ha subrayado que es "una autopista a la corrupción que se prepara Mazón para poder hacer lo que hizo Zaplana durante su tiempo". En este sentido, ha recordado que Zaplana "se encuentra en el banquillo de los acusados, al que el fiscal le pide 19 años de prisión por unas presuntas comisiones por valor de 20,6 millones de euros.

Un Eduardo Zaplana y un Carlos Mazón en los que el pasado, presente y futuro está absolutamente ligado, y no solo porque Carlos Mazón entrara y progresara en política por Zaplana, sino porque Mazón está aplicando el manual del zaplanismo con las proposiciones de ley".

"Los valencianos sabemos cómo acaban estos inicios, con los expresidentes de la Generalitat sentados en el banquillo de acusados por corrupción. Vamos a presentar una absoluta batalla parlamentaria y legal para evitar que estas proposiciones de ley vayan hacia adelante, porque es una involución y los valencianos no nos merecemos esta vuelta al pasado, y estaremos vigilantes en cualquier tentación que tenga el Consell de volver al pasado en las prácticas por las que hoy se sienta en el banquillo Eduardo Zaplana", ha destacado.