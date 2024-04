Indignación total: Polémica campaña publicitaria con una naranja podrida

Polémica campaña para promocionar los mercados municipales españoles. La oenegé Justicia Alimentaria ha lanzado una campaña titulada 'Los mercados se mueren' y destinada a promocionar los mercados municipales españoles en los que utiliza la imagen de una naranja podrida, algo que no ha gustado nada ni a las organizaciones agrarias, ni al Consell ni a las Cámaras de Comercio de la Comunitat que han reclamado la retirada inmediata del anuncio.

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, y la directora general de Comercio, Artesanía y Consumo, Maribel Sáez, ya han remitido una carta al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España y al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, departamentos que financian la campaña, en la que exigen la "retirada inmediata" del apoyo que prestan a la campaña.

Montes ha calificado de "absolutamente inadmisible" que el Gobierno central permita esta campaña "de desprestigio y agresión injustificable hacia nuestros mercados y nuestros productos alimentarios más representativos, que son un referente en calidad y en gestión en todo el mundo".

Cartel de la campaña publicitaria. / MEDITERRÁNEO

Indignación de los agricultores

Quienes también han solicitado la retirada han sido las organizaciones agrarias. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) se ha sumado a las críticas y ha mostrado su "indignación" por el uso de una naranja podrida en la campaña. El presidente de AVA, Cristóbal Aguado, ha pedido la retirada inmediata de “una propaganda que puede dañar gravemente su consumo en plena campaña al depreciar la calidad de las frutas nacionales. Nos sienta muy mal que se utilicen varias frutas en estado de putrefacción para tratar de revitalizar los mercados”.

Aguado recalca que el Ministerio "debería invertir en mejorar los mercados sin la necesidad de hundir o menospreciar, mediante campañas de mal gusto, otros sectores nacionales que trabajan para obtener la mejor calidad en sus productos. Nos queda claro como el Gobierno no solo no ayuda a los agricultores, sino que, además, como demuestra este caso, no duda en apoyar económicamente iniciativas que nos perjudican”.

En términos muy similares se ha expresado Carles Peris, secretario general de la Unió Llauradora i Ramadera, que también reclama que se suspenda una campaña en la que también se utilizan otros productos en mal estado como peras o limones.

Por su parte, el síndic del PP en les Corts, Miguel Barrachina, ha reclamado también la retirada de una campaña financiada por el Gobierno con la imagen de una naranja podrida, al considerar que supone menospreciar un "icono" de la agricultura valenciana. Para el síndic popular, esta iniciativa daña la imagen de la Comunitat Valenciana, al utilizar una naranja podrida cuando esta fruta es "un verdadero icono" de la agricultura y la economía valenciana y ha exigido la reyirada de esta "penosa campaña".

También se han unido a las críticas las Cámaras de la Comunitat, que solicitan a Justicia Alimentaria que retire su campaña publicitaria, ya que "daña seriamente la imagen de uno de los productos más representativos de la economía valenciana".

España es el sexto mayor productor de cítricos del mundo. En la última campaña de 2023 España ha cosechado 5,7 millones de toneladas de cítricos, de los cuales 3 millones de toneladas se han destinado a la exportación, lo que supone un valor superior a los 3.500 millones de euros.

No aporta nada al mensaje

Las Cámaras recuerdan que la Comunitat no sólo es la primera región española exportadora de frutas, (con un 36% de las exportaciones españolas) sino que las naranjas exportadas suponen el 80% de todas las que se envían desde España. La exportación valenciana de naranjas en 2023 alcanzó los 2.151 millones de euros, siendo Europa su principal mercado, con Alemania como primer destino de las exportaciones.

"La naranja ha sido imagen de España en ocasiones tan importantes como en el mundial de fútbol de 1982 y es uno de los productos españoles con mayor reconocimiento internacional. Esta campaña daña seriamente su imagen", aseguran desde las cámaras.

En opinión de las cámaras de comercio, "utilizar una naranja en avanzado estado de descomposición no aporta nada al mensaje de la campaña de la ONG, su utilización es completamente arbitraria, mientras que supone una agresión a un producto que precisamente es uno de los más consumidos en los mercados públicos municipales", que son el objeto de defensa de la campaña de la ONG.