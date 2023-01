Compromís denuncia les amenaces patides en la retirada de la creu del Ribalta

Representants de Compromís per Castelló han presentat aquest matí davant la Policia Nacional una denúncia a causa de les amenaces, insults i calumnies que van patir el 4 de gener en l’inici de la retirada de la creu del Ribalta, "en compliment de la Llei de Memòria Històrica i per a la recuperació del parc original que serà un espai verd per gaudir totes i tots els veïns", segons apunten desde la formació política.

"Malauradament, aquest dia es va veure entelat pels insults i amenaces protagonitzats pels ultres d'extrema dreta, tan greus com "al paredón", "os pasaremos por encima como en el 36" o "poco se fusila". Mentrestant, la dreta i l'extrema dreta institucional, lluny de denunciar aquests fets, es manifestava en connivència amb els ultres i les seues agressions verbals", afirmen els de Compromís.

El portaveu del partit polític, Ignasi Garcia, explica que "aquests actes no poden quedar impunes i confiem en la investigació policial. Permetre estes accions obri la porta al qüestionament de les institucions i fiquen en perill la democràcia” i "són el calador per tal que després es produïsquen intents de cops d'estat com els de fa 2 anys als EUA o la setmana passada a Brasil", defensa.

Garcia ha afegit que "quan els representants fan discursos d'odi, encoratgen a grups com els que van acudir a la retirada del monument als caiguts per a actuar al carrer", en referència als insults i amenaces que van adreçar als càrrecs públics. En aquest sentit, ha lamentat que els dirigents municipals "no hagen condemnat els fets per imperatiu democràtic" i no hagen manifestat la seua repulsa a les amenaces i les agressions verbals rebudes per altres companys de la corporació. En la mateixa línia, afegeix que "és una elecció senzilla, o la democràcia o l'odi”.