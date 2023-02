El IES Francesc Ribalta de Castelló ha acollit aquest dimarts l'estrena dels tallers amb psicòlegs del programa Som imprescindibles, que pretén arribar a 12.968 alumnes de segon i quart d'ESO de 88 centres de la província sostinguts amb fons públics per tal de previndre les conductes autolítiques, les quals es van disparar amb la pandèmia fins afectar el 0,2% de l'alumnat.

La iniciativa de la Conselleria d'Educació ha estat presentada per la seua titular, Raquel Tamarit, acompanyada pel regidor d’Educació de Castelló, Francesc Mezquita; la directora general d’Inclusió Educativa de la Conselleria, Raquel Andrés: i el director territorial de Castelló, Alfred Remolar.

La iniciativa està dissenyada per psicòlegs clínics i compta amb guies específiques per a abordar la salut mental de l’alumnat, així com les maneres d’evitar pensaments i conductes autolesives en l’adolescència. Tamarit ha destacat que “és un programa més que necessari després de les seqüeles emocionals que ha deixat la pandèmia en la gent més jove. Cal mirar cara a cara les problemàtiques relacionades amb la salut mental dels més joves i fer que aquesta problemàtica isca de l’armari social. Per això hem de fer costat a l’alumnat adolescent amb recursos i que siguen conscients que són imprescindibles per a la nostra societat”.

Per la seua banda, el regidor d’Educació, Francesc Mezquita, ha valorat que “aquest és un projecte clau per a visibilitzar una problemàtica important entre els nostres joves, que cal abordar de cara, amb fermesa, i les nostres aules són la millor eina per a donar solucions, igual que s’està fent ja amb l’assetjament escolar o l’educació sexual”.

El funcionament

L’eix d’actuació de Som imprescindibles es basa en tallers dinàmics que es complementen amb guies per a aprofundir en el treball socioemocional en les tutories i un tema musical d’empoderament dels joves perquè el facen seu en tots els centres educatius.

El programa ha sigut elaborat per tres psicòlegs clínics: Blanca Gallego, Xavier Sebastián i Antonio Felipe. Cada taller té una durada de 2 hores. La dinàmica de treball amb l’alumnat durant els tallers permet que se senten protagonistes i que puguen expressar qüestions relacionades amb la salut mental en un context segur i distés, cosa que facilita la detecció d’intencions i necessitats d’acompanyaments individuals.

A continuació, es passa a la fase de treball de les guies, de les quals fan ús el professorat tutor, les persones orientadores, les persones coordinadores d’Igualtat i Convivència i el professorat interessat de cada centre. Els psicòlegs clínics que han elaborat les guies les han concebudes com a material didàctic per al professorat perquè puga aprofundir en la continuïtat dels temes tractats als tallers.

Som imprescindibles es durà a terme durant dos cursos. D’aquesta manera, l’alumnat que aquest curs està en 1r i 3r de l’ESO el pròxim curs tindrà també l’acompanyament del programa quan passen respectivament a 2n i a 4t. A més, es pot prorrogar automàticament dos cursos més.