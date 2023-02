El Banc d’Aliments de Castelló, tot i ser modest, ja es pot comparar amb qualsevol a nivell nacional». Així va resumir el seu president, Santiago Miralles, l’impacte que suposa la millora en les instal·lacions ubicades a la carretera de Borriol de la capital que van ser inaugurades aquest dimarts després de les obres realitzades amb l’objectiu «d’arribar a totes les necessitats de les persones que atenem», que ara mateix arriben a 19.000.

En concret, l’entitat ha millorat les cambres frigorífiques i de congelació, fent-les més grans per tal de poder treballar amb un major de volum d’aliments procedents de donacions i més comoditat per part del voluntariat en poder utilitzar palets sencers.

Espai polivalent

També s’han modernitzat les oficines, creant un espai polivalent per a fer presentacions o sessions formatives i fent més agradable el lloc dedicat a gestionar tota l’ajuda. A banda, al magatzem s’han instal·lat noves prestatgeries, sumant emmagatzematge de productes.

Sobre la situació actual del banc d’aliments, Miralles va explicar que «preocupa l’increment de parelles joves entre les persones que demanen ajuda». A banda, ara per ara l’entitat benèfica troba problemes per abastir-se i, per tant, subministrar oli i llet a les persones beneficiàries per l’increment dels preus: «Hui per hui són dos articles de luxe. L’any passat compràvem la llet a 0,49 i ara arriba a 0,90 euros», va detallar.

A la inauguració també va assistir el president de la Federació Espanyola de Bancs d’Aliments (Fesbal), Pedro Llorca, qui va destacar «l’entusiasme i esforç» per poder acometre l’actualització de les instal·lacions de Castelló. També va comentar que la província no es figura entre les que tenen major necessitat per atendre del territori nacional.