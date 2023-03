La cercanía de las elecciones municipales -faltan 59 días- ha motivado este jueves un pleno bronco entre los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de Castelló y en el que las referencias a las listas electorales, las pullas y acusaciones entre las diferentes formaciones, además de la falta de consenso, han marcado la sesión.

De hecho, solamente 4 de los 23 puntos que se han sometido a votación de la corporación han sido aprobados por unanimidad: el acta de la sesión del pleno del 23 de febrero, un convenio en materia de gestión catastral, el reglamento de Carrera Horizontal y Evaluación del Desempeño por el que los funcionarios cobrarán entre 100 y 500 euros más al mes y la declaración de especial sobre la actividad que desarrolla una galería de arte.

A esta situación se han sumado las protestas, en la misma plaza Mayor, de vecinos de la Marjaleria y los sindicatos CSIF, SPPLB e Intersindical sobre la carrera profesional y las mejoras en la Policía Local.

Aprobaciones

No obstante, y pese a la tensión que se ha vivido este jueves en el salón de plenos en determinados momentos, las autoridades castellonenses han aprobado --sin consenso-- el Plan para el Clima y la Energía Sostenible de Castelló entre las referencias del PP a que el Acord de Fadrell no había incluido en el documento todo el trabajo realizado por los anteriores equipos de gobierno con los populares. El pleno también ha acordado la personación en los 16 recursos contra el Plan de Ordenación Pormenorizado que no ponen en duda la legalidad del planeamiento, según ha dicho el portavoz del Acord, José Luis López. Por su parte, la portavoz del PP, Begoña Carrasco, ha aprovechado su intervención en este punto para explicar qué haría su partido con respecto al Plan General en el caso de ganar las elecciones del 28 de mayo: dotarlo de más suelo industrial, legalizar las viviendas de la Marjaleria y que Castelló vuelva a mirar hacia el mar.

Las disputas entre los partidos se han centrado en diversos temas. La primera ha sido la elección de los ciudadanos sobre si quieren vivir en una ciudad impuesta que ha hecho Ciudadanos en contra del PSOE. Otras han hecho referencia a la «fuerza ultraderecha (en referencia a Vox) que tira del PP», según el concejal de Podemos-EU; a la confianza de López (PSPV) en que Carrasco le agradezca a Toledo (PP) su trabajo y no lo vuelva a desplazar de la lista popular; a la sospecha de la alcaldable del PP de que el equipo de gobierno ha intentado «comprar voluntades» con la aprobación del plus para los funcionarios; o a la afirmación de Toledo sobre la dimisión del edil socialista Donate y que la lista de Marco la ha tenido que aprobar Madrid. No han faltado los nombres de Pedro Sánchez y Carlos Fabra.

Los momentos más tensos

El primero de los momentos más tensos los ha protagonizado Carrasco al decir que el PSOE utilizaba los correos del Ayuntamiento para convocar a un acto político de la alcaldesa. En ese momento, Amparo Marco le ha exigido con contundencia que retirara esa «acusación» de forma inmediata o que fuera al juzgado. «Si no va usted iremos nosotros», ha afirmado Marco. La segunda situación de este tipo ha llegado de la mano del portavoz de Cs, Vicente Vidal, quien ha requerido en diversas ocasiones, puesto en pie en el pleno, una respuesta a 15 preguntas que había realizado su grupo.

Ruego ciudadano

La representante de la plataforma Frenem la Contaminació, Eva Ramírez, ha sido este jueves la protagonista del turno de palabra al que se pueden acoger los vecinos para participar en un pleno municipal. Ramírez ha salido al atril del salón plenario con el fin de recordar «las molestias y el riesgo para la salud de las personas que provoca el polígono del Serrallo y el Puerto», y ha pedido conocer el día «en el que el Ayuntamiento de Castelló comenzará a realizar el estudio de la calidad del aire aprobado por el pleno hace más de cinco años».

Tras la intervención de Ramírez, ha sido el concejal de Transición Ecológica del consistorio de la Plana, Fernando Navarro, el que ha contestado. El edil ha asegurado, a este respecto, que el Ayuntamiento está trabajando en el Plan de Mejora Continua de la Calidad del Aire y que también tiene previsto realizar una Mesa de Coordinación para ir todos de la mano. La realización de unas analíticas sobre la situación del agua es otra de las cuestiones previstas por el municipio con el fin de ejecutar una solución que llegará de la mano de otro edil ya que, según ha recordado Navarro, él dejará este área municipal al no presentarse a las próximas elecciones en Castelló.

Ruegos y preguntas

La concejala del PP Susana Fabregat ha denunciado que el concejal de Deportes, Omar Barina, había contratado a través de Deportes el alquiler de 3.600 sillas y 450 mesas por más de 10.000 euros para la celebración de un acto de boli y ‘raspall’ «fantasma» que no se celebró y ha afirmado que esto podría ser «una presunta prevaricación». El edil Braina ha explicado seguidamente que fue una colaboración de Deportes con Fiestas con informe favorable de los técnicos y que no tuvo lugar «por causas ajenas a la organización y a también la Junta de Festes».

Cs ha pedido el contrato del director Rafael Grau, quien el pasado domingo dirigió la Banda Municipal con motivo de la procesión diocesana. La concejala Ruiz contestó que se trataba de una invitación por parte del consistorio.

El PP ha preguntado sobre el proceso de participación ciudadana en el texto sobre el cambio climático. El concejal de gobierno Jorge Ribes ha asegurado que, desde hace semanas, se ha comenzado con este requisito.

El estado «deficiente» en el que se encuentra el parque de bomberos y asuntos relacionados con el personal y la falta del pago de las ayudas a entes festeros fueron otros de los ruegos de Cs y PP, respectivamente. A estos, el Acord de Fadrell ha dicho que contestaría por escrito.

La alcaldesa de Castelló ha anunciado que este viernes se reunirá con los clubs deportivos de la ciudad a los que Fernando Roig ha retirado la subvención para encontrar solución.