Castelló tendrá el 44% de concejales sin experiencia política: Estos son

El 44% de los nuevos concejales del Ayuntamiento de Castelló no tienen experiencia política en la administración local, frente al 56% que sí han ostentado el cargo a lo largo de los últimos años, según refleja la fotografía final de como quedaría compuesta la corporación municipal de la capital.

Así, es el PP el que cuenta con un mayor número de concejales novatos, cuatro en total (Noelia Selma, Francisco Cabañero, Ester Giner y Cristian Ramírez); frente a los tres del PSOE (Anunciación Lainez, Joaquín Giner y José Segura); tres de Vox (Antonio Ortolá, Alberto Vidal y Arantxa Miralles); y dos de Compromís (Vera Bou y Pau Sancho). Si bien todos ellos estarán arropados por los ediles veteranos de sus respectivos partidos políticos, estos comenzarán desde cero a trabajar por la ciudadanía desde el puesto en el que los han colocado los vecinos. O bien en el gobierno o, por otra parte, en la oposición. En cuanto al número de mujeres con el que contará la nueva corporación, este asciende a 13, el 48% del total, lo que supone que esta sea casi paritaria --13 mujeres y 14 hombres-- en Castelló. Una cifra exactamente igual que la del actual mandato.

Cambios

Hay que recordar que, por el momento, el único grupo político que no permanece igual al que salió de las urnas el pasado domingo es el socialista. Dos han sido los representantes de esta agrupación política los que, a día de hoy, ya han anunciado que no cogerán el acta de concejal: la propia alcaldesa en funciones, Amparo Marco, y el número 4 de la lista electoral, José María Prades, al no poder compaginar, por ley, su trabajo como funcionario municipal con el cargo de concejal.