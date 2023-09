Castelló iniciará una ronda de "diálogo" por la ordenanza de Movilidad

La movilidad es uno de los temas más candentes y a la orden del día, dado el uso disparado de los vehículos personales como son los patinetes eléctricos; o bien por las directrices europeas que marcan el ritmo de cómo se podrá circular por las ciudades en un futuro inmediato. Por todo ello, el Ayuntamiento de Castelló urge en poner en marcha la nueva ordenanza de Movilidad, pendiente del ok definitivo, cuanto antes. Con todo, queda trabajo por hacer y, según fuentes municipales, el objetivo es que entre en vigor «a finales de este año 2023 o, a más tardar, a principios del próximo 2024, dentro del primer trimestre y, por tanto, antes de marzo».

Contratiempos y puntos en discordia

Este es uno de los caballos de batalla que empezó a tramitar el anterior equipo pero que cuenta con puntos polémicos que han ido resultando contratiempos en su avance. Así, esta nueva normativa debe regir los detalles y sanciones relativas por ejemplo al uso de patinetes.

También la delimitación de la Zona de Bajas Emisiones --con implicación para vecinos y comercios--; o la regulación de los conductores con licencia de VTC (Vehículos de Transporte con Conductor, que se gestionan por apps como Uber o Cabify, rivales de los taxistas).

El nuevo edil de Movilidad, Cristian Ramírez, ha manifestado su intención de llevar a cabo modificaciones al documento e incorporar novedades, a partir de una inminente ronda de contacto con los principales agentes implicados. Este «diálogo» se iniciaría este septiembre con representantes de sectores con algún tipo de afección derivada de la norma.

«Todavía quedan enmiendas al documento por resolver», indicaron fuentes municipales, al tiempo que señalaron que quieren tener en cuenta a los agentes implicados y que case con las necesidades de estos en la medida de lo posible. Comerciantes y taxistas participarán, según concretaron, en estos encuentros encaminados a delimitar las medidas.

Zona de bajas emisiones y UE

Otro de los aspectos que el gobierno local quiere plantear son «modificaciones» de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). «El pleno las aprobó en su momento pero el PP quiere cambiarla», manifestaron. Añadieron que esta ZBE no ha entrado en vigor porque, además, hay cabos sueltos y aspectos que no han quedado definidos. «El Ayuntamiento actual ha pedido una moratoria de un año a Europa para implantarla, pues si no se tendría que activar ya este diciembre». Se trata de áreas en las que estará limitado el acceso, circulación y estacionamiento de vehículos a motor. Para Castelló la anterior corporación ya había presentado una almendra de 745.000 m2, ahora en entredicho, en el centro.

Por último, para el uso de patinetes, la intención es «aplicar las recomendaciones de la Dirección General de Tráfico (DGT) y, en cuanto esté activa la ordenanza municipal, imponer sanciones a quien las incumpla».