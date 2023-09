Con señalética viaria en el suelo para facilitar la circulación y con las líneas que delimitan las plazas de aparcamiento para una mayor comodidad de los vecinos que estacionan en esta zona de la ciudad. Así ha reordenado el Ayuntamiento de Castelló, a través de la concejalía de Movilidad, el antiguo recinto de ferias y mercados que limita con la avenida del Mar y la ronda de circunvalación finalizando, de esta forma, con el caos circulatorio que tenía lugar en el interior del mismo y la falta de organización a la hora de estacionar los vehículos.

Movilidad reducida y motos

Si bien el objetivo final es que este solar acoja un párking disuasorio en un futuro, hasta que llega ese momento, el consistorio de la capital de la Plana ha optado por adecuar el aparcamiento que dispone ahora de un total de 549 plazas, de las cuales han surgido 263 nuevas tras esta ordenación.

Además, este espacio también cuenta con estacionamientos para vehículos de personas con movilidad reducida y para motocicletas, según explicó el concejal de Movilidad de Castelló, Cristian Ramírez, al periódico Mediterráneo.

«La ciudad necesitaba esta medida que hemos ejecutado porque este espacio llevaba muchos años sin estar regulado», prosiguió el edil. Ramírez también destacó que a partir de ahora, el antiguo recinto de ferias y mercados solamente estará destinado al uso de aparcamiento. De esta forma, el circo o las carpas de varias iniciativas de asociaciones que solían montarse en esta zona se llevarán ahora al nuevo recinto de ferias y mercados ubicado en sus inmediaciones «que es lugar adecuado para este tipo de actividades». Hay que destacar que ahí mismo también se celebra el mercado del lunes y la feria de atracciones que visita la ciudad para Tots Sants y las fiestas de la Magdalena.

Finalmente, el concejal Ramírez recordó a través de este diario que en este nuevo párking reordenado existen unos metros cuadrados delimitados por unas rayas amarillas que es un terreno privado -no municipal-y por este motivo es para uso de su propietario. De ahí que esta parte no cuente con plazas de aparcamiento de uso público y donde no deberían estacionar los vehículos que no estén autorizados.