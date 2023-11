La secretaria provincial de Igualdad del PSPV, María Victoria Garrido, manifestó ayer su total apoyo a la Coordinadora Feminista en vista del veto impuesto por el gobierno de Castelló, en manos de PP y Vox, que prohíbe a los colectivos feministas el uso del espacio público para mostrar su repulsa contra la violencia machista.

Garrido pide a la alcaldesa, Begoña Carrasco, que no restrinja la expresión libre en las calles y permita la conmemoración «sin trabas» del 25 de noviembre por parte de las asociaciones feministas. La socialista exige que no se repita la actuación policial que desalojó, a principios de mes, una concentración pacífica en la plaza de l’Ereta. «Carrasco, como mujer, no puede dejar al feminismo solo y, como alcaldesa, tampoco puede ir contra la libertad de expresión y, por ende, de los derechos fundamentales», aseguró.

Ordenanza reguladora

Para María Victoria Garrido, la recién estrenada ordenanza reguladora de los espacios públicos impulsada por el bipartito de derechas “se ha pasado de frenada” al perseguir, según su opinión, las actividades organizadas por movimientos sociales, especialmente el feminista. La responsable provincial de Igualdad insta al Partido Popular a posicionarse del lado del movimiento por la igualdad y a dejar de interferir en la celebración de actos de reivindicación feminista.

La socialista enfatiza que ninguna administración debe impedir el derecho de la ciudadanía, en especial de las mujeres, a reclamar el fin de la violencia machista, que este año se ha cobrado la vida de más de medio centenar de mujeres.

Desde el PSPV reiteran su apoyo a la agenda feminista y anuncian que “participaremos activamente en las convocatorias de actividades que la sociedad civil organice por el 25N, día internacional contra la violencia de género”. La manifestación programada para el 25 de noviembre a mediodía en María Agustina contará con la participación de la dirección socialista provincial. “Vamos a alzar la voz contra los ataques a la integridad y dignidad de las mujeres y reafirmamos que la lucha por la igualdad es un objetivo irrenunciable de este partido”.