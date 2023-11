Más de 150 músicos han participado durante la mañana del sábado en la celebración de la festividad de Santa Cecilia en Castellón, que este año se celebra en el Grao, y que está organizada por la concejalía de Cultura. Un evento en el que han participado todas las sociedades musicales de Castellón (Unión Musical Castellonenca, Unión Musical del Grao, Unión Musical San José de Calasancio, Asociación Musical Castalia y Asociación Cultural Banda UJI). Desde las 12.00 horas los músicos han recorrido las principales calles del distrito marítimo y, a las 13.00 horas, se han unido al Parque de la Panderola para interpretar piezas de forma conjunta. Al concierto ha asistido la concejal de Cultura, María España, y la Teniente Alcalde del Grao, Ester Giner.

La concejal de Cultura, María España, ha destacado “el excelente momento que viven las entidades musicales en Castellón, con una cantera de talentos que no para de crecer y una Banda Municipal que está entre las mejores de nuestro país. Vamos a seguir apoyando su enorme aportación a la cultura de nuestra ciudad y la respuesta masiva a sus actividades por parte de los castellonenses. Somos una tierra cuya historia, fiesta y tradiciones no se entienden sin la presencia de la música. No puede haber mejor forma de celebrar el día de su patrona que estando junto a los músicos de Castellón”.

La Banda Municipal de Castellón celebrará la festividad de su patrona el próximo jueves, 23 de noviembre, con un concierto en el Auditorio y Palacio de Congresos.