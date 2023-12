Castelló apagará este viernes las cámaras del centro tras casi dos años en los que han sancionado a los conductores que entraban en el casco histórico con sus vehículos sin autorización --se activaron el 10 de enero de 2022--. Así lo ha anunciado este miércoles la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, en el tradicional desayuno navideño con los medios de comunicación.

Al mismo tiempo, el consistorio activará la web cscircula.castello.es a la que tendrán que entrar los interesados --residentes, trabajadores de sectores profesionales, repartidores, etc.-- en circular por el centro para solicitar la autorización pertinente --permanente o puntual--. En caso contrario, «cualquier vehículo que circule por el centro sin permiso o estacione indebidamente será sancionado, no por las cámaras pero sí por la Policía Local», ha concretado Carrasco, quien ha insistido en que el acceso al centro no es libre con el fin de mantener bajos los niveles de CO2 como marca la Unión Europea.

Un dispositivo formado por Agentes de Movilidad Urbana y la Policía Local informará a los ciudadanos de los accesos al centro así como de las zonas por las que se puede circular.

Cuentas municipales

Por otra parte, Carrasco ha anunciado que la junta de gobierno local aprobará el día 27 el presupuesto de 2024 que ascenderá a 214,5 millones, según adelantó este diario. Seguidamente se convocará una comisión plenaria para entregárselos a la oposición y el pleno extraordinario será a mediados de enero, por lo que entrarían en vigor a finales de ese mes o principios de febrero.

Precisamente para este jueves está convocado el Consejo Social de la Ciudad para hacer llegar al gobierno sus aportaciones para el presupuesto municipal.

El PSOE se dedica al "navajeo"

Finalmente, Begoña Carrasco ha acusado al grupo municipal del PSOE en el consistorio de dedicarse al «navajeo y a la mentira». «Que trabajen más, que los castellonenses les pagan para eso y, si no, habrá que replantearse su dedicación», ha finalizado la alcaldesa de Castelló.

Cine, café-teatro y cultura para el Rex

El Ayuntamiento de Castelló negocia con el grupo inversor propiedad del edificio del Rex su compra para destinarlo a un espacio socio-cultural con las actividades de cine, café-teatro, cultura y exposiciones. Si bien la alcaldesa de Castelló ha explicado que además del consistorio hay otros grupos interesados en comprar el recinto, «estamos en negociaciones para su compra» porque luego habrá que hacer una tasación y comprobar en profundidad las condiciones en las que se encuentra para poder reformarlo. De hecho, la propia primera edila visitó las instalaciones hace unos días para conocer su estado actual.

Los cinco ejes de los seis meses de gobierno

En el balance de los seis primeros meses de gobierno, la alcaldesa ha destacado que la acción del nuevo equipo municipal se ha basado en cinco ejes fundamentales. Se trata de la bajada de impuestos; la mejora de los servicios públicos con más limpieza, más seguridad, más iluminación, asfaltado y la mejora del transporte público; la escucha activa de la ciudadanía; el aumento de las inversiones y que se ha conseguido devolver a Castelló su capitalidad.

«Les hemos retornado la ilusión a los castellonenses y nuestra ciudad vuelve a brillar con luz propia porque lo mejor está por venir», ha concluido Begoña Carrasco ante los medios de comunicación.