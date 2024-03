Cuatro chiringuitos abrirán en dos playas de Castelló en Pascua

Los tres chiringuitos de la playa del Gurugú y solo uno de la del Pinar (pese a haber dos adjudicados) abrirán esta Semana Santa y Pascua, tras la autorización de la Dirección General de Costas del Estado, después de que la Conselleria de Medio Ambiente informara favorablemente sobre el montaje y la inauguración de estas instalaciones en el litoral castellonense.

Así lo confirmaron ayer a este diario cuatro empresarios de los cinco chiringuitos cuya adjudicación confirmará mañana la junta de gobierno local del Ayuntamiento de Castelló. «Creemos que será positivo para estabilizar el turismo y el empleo», explicó Lozano, quien estimó que, entre las cinco instalaciones que contarán con permiso, está previsto emplear a entre 200 y 250 personas.

Todos ellos valoraron de forma positiva la apertura de los mismos en los próximos días, si bien dudaron de la rentabilidad económica que puedan obtener durante los meses de abril y mayo. Juan Lozano aperturará La Playa en unos diez días, una vez finalice el montaje de la estructura que comenzará hoy, ya que tiene una prórroga de un año. «Económicamente no será muy productivo pero valoramos el esfuerzo que ha hecho el Ayuntamiento para que así fuera posible, por lo que asumiremos el riesgo y colaboraremos en dinamizar la playa y el litoral para alargar la temporada turística», explicó Lozano a este diario. «Además, montaremos también una zona de hamacas y abriremos todos los días porque la estructura del local no permite cerrarlo, por lo que necesitaremos seguridad», detalló a este diario.

«Montaremos también una parte de las hamacas y asumiremos el riesgo porque es la primera vez que abrimos en Pascua» Juan Lozano — La Playa

En el mismo sentido se pronunció Enrico Grossi, de Solé. «Estamos contentos y satisfechos por el trabajo del equipo de gobierno porque el tejido empresarial de la zona reclamaba una temporada más larga y esta medida seguro que dará más juego para ampliar la oferta turística». «Es la primera vez que abrimos en esta época y confiamos en que vaya bien aunque estamos supeditados también a la climatolotía», destacó.

«Confiamos en que esta apuesta vaya bien, aunque también estamos supeditados a la climatología de la época» Enrico Grossi — Solé

Playa del Pinar

En cuanto a la playa del Pinar, donde está prevista la apertura de dos chiringuitos, solamente lo hará Bocana Beach esta Semana Santa. Dharma no lo hará hasta el 20 de mayo porque, según explicó el propietario del mismo, Javier Alegre, «nuestra playa no está tan concurrida como la del Gurugú y la estructura requiere ocho personas para abrirla, «por lo que en abril y mayo no podemos asumir ese gasto». «La experiencia de años anteriores nos demuestra que abrir antes nos acarrea pérdidas considerables», afirmó Alegre.

«La playa del Pinar no es tan concurrida como la del Gurugú, por lo que nosotros montaremos a partir del 20 de mayo» Javier Alegre — Dharma

Por su parte, Antonio Pereira sí que tiene previsto inaugurar su chiringuito esta Semana Santa, «en cuanto el Ayuntamiento apruebe la adjudicación», prevista para mañana. «Necesitaremos diez días para montar, por lo que el recinto y las hamacas podrían comenzar a prestar servicio a principios del mes de abril. Pereira valoró de forma muy «positiva» la oportunidad de poder abrir en este periodo de Semana Santa «porque con este clima podemos potenciar el turismo y no quedar rezagados con respecto a Benicàssim». De hecho, Pereira explicó que el personal que trabajará en Bocana Beach, un total de 18 empleados, ya está recibiendo la formación pertinente para comenzar a ofrecer servicio desde ahora y hasta septiembre.

«Abriremos a primeros de abril y es una buena idea hacerlo ahora para no rezagarnos con respecto a los de Benicàssim» Antonio Pereira — Bocana Beach

