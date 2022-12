La crónica | El Numancia rompe el hechizo de Castalia al Castellón (0-1)

Alguna vez tenía que ser. El Numancia rompió el hechizo de Castalia, que hasta la fecha solo había visto victorias del Castellón (siete de siete). El Castellón, dubitativo atrás (con una retaguardia a base de parches) y sin un delantero como tal en punta, perdió el encuentro... pero no el primer puesto (0-1).

No está el fútbol para hablar de merecimientos. No hizo el Castellón un partido para perder, pero tampoco para ganar. Ha jugado encuentros semejantes, pero le salvaba una estrategia casi infalible, el olfato de su pichichi o eso que se tiene cuanto notas el viento de cola (entre otras cosas, un arbitraje que le perjudicó). El caso es que ya son tres derrotas en las últimas cuatro jornadas (desde el parón), evidenciando o bien que la plantilla no es tan profunda como se pensaba o que Rubén Torrecilla no confía en su fondo de armario, especialmente de la vieja guardia.

Hay que insistir en que faltaban cuatro de los titulares, tres de ellos de la defensa intocable (Manu Sánchez, Iago Indias y Salva Ruiz), además del máximo goleador (Dani Romera), insistió en ubicar a Raúl Sánchez como punta de referencia, devolviendo a Fabrício dos Santos al costado izquierdo. Kialy Abdoul Koné por Bilal Kandoussi fue el único cambio que hizo respecto al sábado, a excepción del obligado en el lateral derecho, con la primera titularidad para Javi Antón.

Mejor el Numancia al principio, también con ausencias importantes (como el exalbinegro Mario Barco, aunque sí con otro ex como Jesús Carrillo), si bien la opción más madrugadora para romper el 0-0 la tuvo Fabrício, a medio camino entre el disparo y el centro, al cuarto de hora. Se animó luego Giorgi Kochorashvili, pero fue un fugaz espejismo. Los albinegros acusaban la falta de sincronización en su estructura defensiva --con tanta pieza o en rodaje-- y Arthur Bonaldo, viniendo desde atrás, sin vigilancia, ponía el 0-1, en el minuto 23. Alfonso Pastor, en un estéril intento de detener el cabezazo picado del brasileño, se hacía daño y el saque de centro se demoró cuatro minutos, aunque el cordobés se restableció.

Gol anulado

Reacción rápida, pero igualmente inservible, al no ser válido el empate de Fabrício, por fuera de juego, en el 29’. El Castellón hacía circular bien la pelota, la llevaba de un flanco al otro… pero, para el remate, no había un 9 ni un 8,5, porque Raúl Sánchez, a pesar de sus encomiables virtudes, no lo es. En el descuento (45+4), Gaizka Ayesa, en un dechado de reflejos ante el 3 del Castellón, mantuvo el 0-1.

A diferencia de sus últimas salidas, al Castellón le tocaba transformarse en el segundo tiempo para continuar con su inmaculada trayectoria en casa. Eso pasaba por dar minutos a una serie de futbolistas que ni con las ausencias, ni con la concatenización de partidos y esfuerzos de esta semana maratoniana, cuentan demasiado para el entrenador extremeño.

Lo que sucedió es que, casi de inmediato, Rubén Mesa rondó el 0-2, aunque su latigazo dio en la parte externa del poste.

Tardó en merodear el área de un Gaizka Ayesa, ya con Raúl Sánchez en un costado y Fabrício como el más adelantado del equipo, que perdía todo el tiempo del mundo y más, mientras que abajo, Torrecilla desoía los gritos de «Cubi, Cubi» y, dentro del campo, Romero Freixas los que reclamaban la segunda amarilla Moha, penalti en el viaje que le meten dentro del área a Jeremy de León (de nuevo el primer cambio, junto al de Carles Salvador)...

El técnico no agotó su cupo de recursos, el que le quedaba ya, sacando al capitán, hasta el minuto 86, pero el 9 solamente pudo protestar otra caída sospechosa en un saque de esquina. Porque aunque, sobre todo en la segunda parte, no se jugó ni la mitad del tiempo corrido, el polémico Romero Freixas (de Tarragona, para más señas), solo alargó hasta el 96, aunque el Castellón estaba tan fuera de sí, tan desquiciado, que ni siquiera aprovechó la última falta, en la que subió su portero a rematar.

La única celebración llegó desde el estadio Johan Cruyff, donde la derrota del Eldense (1-0) mantiene al Castellón en lo más alto... aunque notando el aliento de sus muchos perseguidores.

LA FICHA TÉCNICA DEL PARTIDO

Castellón: Alfonso Pastor; Javi Antón, Óscar Gil, Yac, Aarón; Cristian, Calavera; Koné, Kochorashvili, Fabrício; y Raúl Sánchez.

Cambios: Carles Salvador por Calavera (min. 66), De León por Raúl Sánchez (min. 66), Pablo Hernández por Kochorashvili (min. 85) y Cubillas por Aarón (min. 85).

Entrenador: Rubén Torrecilla.

Numancia: Ayesa; Valín, Simic, Fer Román, Gorka Pérez, Dani Sánchez; Bonaldo, Toni Arranz; Jesús Carrillo, Moha; y Rubén Mesa.

Cambios: Mancebo por Jesús Carrillo (min. 68), Mahicas por Moha (min. 73) y Jaume Pol por Dani Sánchez (min. 87).

Entrenador: Iñaki Bea.

Gol: 0-1. Min. 23: Bonaldo, de cabeza.

Árbitro: Romero Freixas (catalán). Amonestó a Kochorashvili, Calavera y Koné (Castellón); y a Rubén Mesa, Moha y al entrenador Iñaki Bea (Numancia). Amonestó a un miembro del banquillo local.

Estadio: Castalia.

Espectadores: 7.171 (dato oficial).