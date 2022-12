La previa | El líder Castellón quiere reencontrar su mejor versión en el campo del colista Calahorra

El Castellón visita este domingo al mediodía al último de la fila, el Cahalorra (12.00 horas). Al colista del grupo II de Primera Federación que el jueves cambió de entrenador tras caer derrotado en Amorebieta. Y lo tiene que hacer con toda la modestia y cautela posible para no llevarse un nuevo chasco, que sería el tercero consecutivo en caso de no ganar. Se supone que el equipo de la capital de la Plana se deberá enfundar el mono de trabajo otra vez para sorprender al rival y no ser sorprendido.

Relacionadas Amnesia en el CD Castellón