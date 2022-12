La crónica | El Castellón deja expuesto su liderato (1-1)

El CD Castellón llega al parón navideño tocado y con un liderato que depende de que el Eldense-Calahorra de este domingo al mediodía no acabe en victoria local. Desde el anterior parón, de solo una semana, todo ha ido a peor: cinco puntos de 18. La genialidad de Koné arregló a medias el tropiezo. Y, esta vez, sin un pero al arbitraje (más bien todo lo contrario) frente a la Real Sociedad B (1-1).

Un nuevo estilo

Rubén Torrecilla, aunque ya tenía a su lado a Dani Romera, fue cauto, aunque sí modificó su esquema, mucho más versátil, con un trivote más marcado (Carles Salvador, con Cristian Rodríguez y Giorgi Kochorashvili); por delante, Pablo Hernández, Kialy Abdoul Koné y Fabrício dos Santos repartiéndose, entre los tres, la función de un falso 9.

El competitivo fútbol de hoy en día obliga a evolucionar a los filiales. El Sanse no es una excepción, aunque con matices: es un equipo con un elevado grado de proximidad y pertenencia, con dos tercios su plantilla originarios de la propia Gipuzkoa, que mantiene la base de la temporada pasada (jugaron en LaLiga Smart Bank), fruto de un trabajo de años, ya que más del 80% de sus componentes ya estaban en Zubieta hace cuatro temporadas.

El inicio, esta vez, fue pésimo

Apareció antes Alfonso Pastor que su colega, primero para detener en dos tiempos un remate de Jon Ander Olasagasti y, sobre todo, para abortar el mano a mano con Jorge Agirre. El balón pasó a ser de los txuri-urdin, con un llamativo traje íntegramente subido de naranja. Y golpeó primero: a los 13 minutos, Jon Magunazelaia encontró un tremendo agujero en el eje de la zaga y ponía cuesta arriba la tarde.

El Castellón no reacciona

El Castellón siguió destemplado, persiguiendo la pelota y sin tener un plan de contingencia inmediato. Encima, Torrecilla abría obligatoriamente la ventana de cambios, porque Cristian Galas se retiraba cojeando. Y Manu Sánchez que le quitaba a Jon Gorrotxategi el 0-2, con lo que aparecían los primeros pitos de la temporada en Castalia, porque el dominio visitante era abrumador. Parecía mentira, pero el Castellón pedía a gritos un tiempo muerto. En esas, Magunazelaia casi dobla la ventaja, la suya y la de su equipo, justo tras una caída de Fabrício en el área donostiarra, aparentemente, esta vez, no punible.

Golazo del '10'

El fútbol tiene estas cosas. De estar muertos a resucitar, todo gracias a la potencia primero y a la sutileza después de Koné, que en el minuto 42 devolvía el partido a su estado original. De la nada, el 1-1.

De los pitos a los aplausos, al subidón por el empate y, a casi, el 2-1 de Kochorashvili. De suplicar por el descanso a suspirar por que el primer tiempo no acabara todavía.

😱 ES 𝗜𝗠𝗣𝗢𝗦𝗜𝗕𝗟𝗘 QUE HAYA UNA SOLA PERSONA SENTADA EN CASTALIA.



😯 ¿Pero qué ha hecho Koné?



👏 Jugada individual espectacular para que el @cdcastellon consiga el 𝗲𝗺𝗽𝗮𝘁𝗲 antes del descanso.#PrimeraFederación I #ElFútbolDePrimera pic.twitter.com/UxEDbtZxtg — Primera Federación (@Primera_RFEF) 17 de diciembre de 2022

Ocasiones locales, balón al palo visitante

Más sosegados todos, el Castellón merodeaba el área del Sanse, con buenas opciones para Giorgi y, especialmente, Pablo. Ahora sí era un pulso disputado, aunque con un equipo local más amenazador, sobre todo el 19, al que hay que pedir siempre más. Sin embargo, Jonathan Gómez se topó con el poste (min. 65).

Triple cambio... y el Sanse, con 10

Con la grada presionando a Torrecilla para que sacudiera el banquillo, el extremeño metió, a la vez, a Josep Calavera, Raúl Sánchez y Dani Romera. O sea, casi todo lo que tenía. En la primera acción, el fuenlabreño forzaba la expulsión de Kortajarena, con más de un cuarto de hora aún por delante.

Gol anulado a la Real B

En el 81, se temió lo peor. Javi Martón, en boca de gol, marcaba, pero el árbitro no lo concedía, en una acción muy similar a la del tanto de Kochorashvili en Calahorra.

Otro traspié en casa

Unai Marrero evitó el 2-1 en el 85 ante el trallazo del marfileño. Y ahí murio el partido. Mantener el liderato pasa por que el Eldense no gane al Calahorra en su casa, dando por sentado que el Real Murcia no golee al Atlético Baleares en Palma de Mallorca (no debería hacerlo por más de tres).