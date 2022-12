El CD Castellón afronta este sábado 17 el último partido del 2022 y lo hace en el Estadio Castalia, donde recibe a la Real Sociedad B (16.00 horas). Se trata de uno de los rivales que más preocupa a Rubén Torrecilla por el perfil de jugadores que atesora, por eso el técnico del conjunto albinegro avisó a los suyos de que habrá que competir al "150%" para salir airosos de este envite y cerrar el año como líderes del grupo 2 de Primera Federación.

Tras varios resultados negativos (dos derrotas y un empate en las tres últimas jornadas) y la sensación de haber perdido la frescura de antaño, el equipo de la capital de la Plana buscará los tres puntos para redimirse en un choque en el que recuperará a Dani Romera y Salva Ruiz, dos jugadores clave y cuyas ausencias por lesión han marcado en cierto modo el devenir del plantel en la competición en las últimas semanas.

El preparador extremeño, concienciado por completo de cómo han de hacer las cosas para ganar, analizó todas la cuestiones relacionadas con el Castellón que han surgido en los últimos días.

El regreso de Dani Romera y Salva Ruiz

"Estoy muy contento por poder recuperar a dos jugadores de su talla. Uno está para más minutos que el otro ante la Real Sociedad B, pero jueguen lo que jueguen, es una alegría para el equipo volver a contar con ellos"

El perfil de la Real Sociedad B

"Es un rival de los que me gustan, pero no es un filial al uso porque tiene jugadores hechos y no en formación como pasa en otros filiales. Tiene jugadores que vienen de Segunda División, juegan juntos desde hace tiempo y algunos de ellos incluso han debutado con el primer equipo ya o suelen subir habitualmente. Tienen una plantilla de mucho nivel".

La racha del Castellón

"Debemos volver a ser el equipo sólido y solidario que éramos, y aquel que convirtió Castalia en un fortín. Ante un equipo como la Real Sociedad B debemos competir al 150% porque, de lo contrario, nos harán mucho daño. Obviamente, los últimos resultados nos han dejado tocados pero no anímicamente. En Calahorra competimos y empezamos muy bien, con dos ocasiones muy claras, un gol legal y un penalti a Koné que hubiera cambiado el partido. Hubo muchas circunstancias adversas a las que tuvimos que hacer frente pero competimos, por eso debemos seguir en la misma línea que es la que nos llevará al triunfo".

Sin un sustituto para Romera

"Tanto Raúl Sánchez como Fabrício son jugadores a los que les ha costado adaptarse a esa posición porque necesitan espacios para correr y para el uno contra uno. No han estado cómodos cuando han jugado arriba porque yo creo que el delantero nace y no se hace. Dani lo es porque sabe cómo moverse dentro del área y cómo atacar los espacios, pero ellos dos están mejor cuando juegan en bandas".

"Cubi es un punta referencia. Con él tenemos un juego más directo, pero hasta ahora hemos buscado perfiles más parecidos al de Dani".

Sellar la portería

"Es muy importante mantener la portería a cero porque cuando eres capaz de hacerlo, tienes más opciones de puntuar o de ganar. No creo que estemos teniendo mala suerte sino que los rivales con poco, nos han hecho mucho daño".

Los fichajes de invierno

"Hay dos posiciones que en mi opinión es necesario reforzar. Necesitamos un mediocentro defensivo porque Calavera ha realizado un gran esfuerzo, rindiendo siempre a un gran nivel, y Carles Salvador es de otro perfil. Y después un delantero porque si no está Dani y Cubillas se constipa, no sé qué haremos"

Posibles salidas del equipo

"Es algo que me guardo para mí. Es un consenso interno y hay que valorar muchas cosas porque, si hay alguna baja, igual podemos traer a otros jugadores además de los dos que urgen. Estudiaremos cuáles son las mejores bazas de salida y jugaremos también con la nuestra, que es que el Castellón es una plaza muy apetecible para los jugadores que puedan venir".

Las vacaciones

"Nos vendrán muy bien. Estaremos siete u ocho días de desconexión y recargando pilas, y después volveremos antes de fin de año. Estar primero causa mucho estrés y todos necesitamos resetear. Después ya empezaremos a preparar el primer partido del año contra el Real Unión de Irún (domingo 8 de enero a las 16.00 horas a domicilio).