La opinión de José Luis Lizarraga / El debate sobre Torrecilla en el CD Castellón

Este ilusionante proyecto de Bob Voulgaris empezó deprisa y corriendo el mismo día que el CD Castellón cumplía 100 años. Una buena parte de los rivales del equipo albinegro ya habían diseñado sus plantillas. Montesinos estaba ultimando las negociaciones para la venta y congeló cualquier decisión importante en materia de fichajes. Sólo autorizó situaciones de urgencia, entre ellas la del entrenador porque había que empezar sí o sí la pretemporada. Bob, apremiado un tanto por las circunstancias, dio su visto bueno. No les puedo contestar a la pregunta de qué habría acontecido si el nuevo propietario hubiera tenido que elegir al máximo responsable técnico en caso de haber comprado el club con la antelación suficiente para diseñar su propia planificación. Queda en el aire.

La cuestión es que la plantilla se fue completando poco a poco durante el mes de agosto y Torrecilla tomó el mando. Cuando se confecciona un equipo con tantas premuras de tiempo, es complicado que no queden flecos pendientes o puestos que hubieran podido reforzarse mejor, al margen de que existía una herencia del pasado, y aunque se produjeron rescisiones de contrato, era complicado desprenderse de jugadores que no interesaban o, dicho de otra manera, se podían mejorar determinadas posiciones ocupadas por futbolistas vinculados.

Las lesiones han lastrado al Castellón

Creo, ahora ya con una visión en el tiempo que permite el análisis, que el CD Castellón posee una buena plantilla, con algún lastre del ejercicio anterior y algún puesto que necesita imperiosamente reforzarse como es el ataque, no solo en calidad, sino también en número, porque la lesión de Dani Romera ha dejado en evidencia tal carencia. Y también podría necesitarse algún desequilibrante.

El Castellón sólo ha sumado cuatro de los últimos 15 puntos. Pasa ahora por el bache normal que todos los equipos sufren a lo largo de una temporada, igual que algunos jugadores importantes que en este momento están por debajo de su nivel. Es para ocuparse lógicamente en solucionarlo, pero tampoco considero que sea para buscar una revolución en toda regla.

Torrecilla ya sabe lo que es la presión del banquillo de Castalia. Alrededor de su figura, como ha pasado con una gran parte de los entrenadores que han pasado por su cargo, siempre se abre un debate. La etiqueta de barraquero siempre está preparada por parte de una afición espectacular, pero también muy exigente para cuando se observan matices defensivos en los planteamientos del técnico. Después del disgusto del partido del Numancia y tras el empate ante el colista ya hay que salir de este bache, crisis o cómo quieran llamarlo que pasa el Castellón.

Losgraves errores arbitrales ante Numancia y Calahorra han privado al CD Castellón de cuatro puntos

Sin el plus Pablo Hernández

Me preocupa que jugadores como Pablo Hernández apenas hayan ofrecido un plus diferencial y también que el técnico realice pocos cambios en el once u ordene muy tarde las sustituciones, ambos síntomas de que considera que su fondo de armario no es tan amplio como creíamos. Pero también considero que hay detalles que apuntan a un buen trabajo en el orden táctico del equipo y el funcionamiento colectivo defensivo, otra cuestión son los errores individuales puntuales. Lo cierto es que las bajas han lastrado mucho al equipo y obligado a Torrecilla a ensayar fórmulas que no han dado resultado en ataque. No obstante, el Castellón sigue arriba y siendo candidato. Me consta que Bob dará el visto bueno para potenciar el equipo porque se está ante una gran oportunidad para ascender directamente a poco que se suba el rendimiento individual, regresen jugadores claves como Romera y se potencie la plantilla. Pero no estoy de acuerdo con cuestionar en este momento la figura del entrenador, quien con sus errores y aciertos, está trabajando bien.

Graves errores arbitrales

No me olvido, téngalo en cuenta, de los graves fallos arbitrales que han privado de cuatro puntos al Castellón ante Numancia y Calahorra. La película sería muy distinta. Hay que seguir peleando y arrimando el hombro desde la grada. Lo repito, con Castalia a pleno rendimento, el CD Castellón no hubiera descendido de Segunda. Solo hay un debate: apoyar al Castellón y continuar poblando sus gradas como quiere, y trabaja para ello, Robin Taylor. PPO.