La última hora sobre los lesionados del Castellón: Dani Romera, Salva Ruiz y Iago Indias

Es la pregunta recurrente en las últimas ruedas de prensa de Rubén Torrecilla, previas a los encuentros de la semana maratoniana (afortunadamente, ya dejada atrás). El extremeño, además, añade todo el suspense del mundo, cuando le preguntan por la situación de tres de sus titulares (Dani Romera, Salva Ruiz y Iago Indias), circunstancia que se mantendrá este viernes, cuando le vuelvan a preguntar por el delantero, el lateral izquierdo y el central... aunque con matices.

Tanto el almeriense como el valenciano mantienen la etiqueta de duda cara al Castellón-Real Sociedad B, el encuentro que, el sábado a las 16.00 horas, cierra el 2022 (o sea, el año del centenario de los albinegros). En cambio, el vigués, no está disponible.

Dani Romera, el necesitado

No juega desde justo el partido previo al parón por la disputa de la primera eliminatoria de la Copa del Rey, en aquel 1-0 al Intercity del 6 de noviembre en el que participó hasta el minuto 72. Después, nada de nada, pese a que llegó a estar convocado tanto contra el Gimnàstic en Tarragona como luego frente al Real Murcia, aun a sabiendas, de puertas para adentro, que no iba a jugar. Luego, ya no viajó a La Rioja (ni ante la SD Logroñés, ni a Calahorra), ni tampoco estuvo en el banquillo en la jornada intersemanal (Numancia).

El autor de seis goles (y dos asistencias) sufrió un golpe en el gemelo contra los alicantinos que derivó, después, en una lesión muscular. Su ausencia, al ser, además, un futbolista sin un recambio natural, es uno de los factores que explican el bajón del equipo que, sin él, ha sacado solo cuatro puntos de 15 posibles, con apenas cuatro tantos a favor (y solamente uno de juego corrido).

A algo más de 48 horas de recibir al Sanse, la idea es que, al menos, esta vez sí forme parte de la convocatoria, aunque con un bajo porcentaje de que juegue. No obstante, este partido es muy diferente a los precedentes, ya que es el último antes de las navidades, separado del siguiente (la visita al Real Unión, en Irún) en 22 días, después, precisamente, del periplo más cargado de la temporada, con esos tres encuentros concentrados en ocho días. Otro factor que Torrecilla deberá tener en cuenta a la hora de tomar la decisión, aunque la sensación es que Romera no estará al 100%.

Salva Ruiz: llega justo

La ausencia de Salva Ruiz se reduce, precisamente, a esos tres partidos encadenados. En el caso del defensa natural de Albal, también por un leve percance muscular, aunque también llega justo al partido frente al filial txuri-urdin, por lo que su panorama es similar al de Dani Romera: estar en la convocatoria y luego a ver qué vibraciones tiene. Eso sí, es un futbolista con recambio (Aarón Romero frente a SD Logroñés y Numancia; y Javi Antón el pasado domingo), por lo que no existe la necesidad perentoria de forzarle, como sí sucede con el máximo goleador. Por lo tanto, lo más probable es que tampoco lo veamos sobre el césped en el partido que cierra el año.

Iago Indias: descartado

Desgraciadamente, no existe tanta incertidumbre con el central vigués que, como en el caso del futbolista anteriormente descrito, su última aparición con la camiseta albinegra fue contra el Real Murcia.

Iago Indias sufrió, ese día, un percance en el menisco, al taponar el disparo de un rival. Desde entonces está en el dique seco. Además, no está ejercitándose con el resto de compañeros, por lo que habrá que esperar al menos al primer compromiso liguero del 2023 para que pueda regresar.

Ha sido relevado por Yac Diori en los dos compromisos iniciales de la semana pasada; y ya por Cristian Galas en La Planilla.

Así que Torrecilla continuará sin tenerlos a todos ante el Sanse, al que el Castellón necesita ganar (y que el Eldense no lo haga por dos goles al Calahorra más respecto a la hipotética victoria de los orelluts) para seguir como líder.