CD Castellón | ¿Cómo será la plantilla la próxima temporada?

El Castellón inicia la semana con múltiples tareas por delante. Ninguna tan capital como la configuración de la próxima plantilla. Hasta ocho futbolistas del actual plantel no tienen contrato garantizado con el Castellón para la campaña siguiente, ya sea porque finalizan su relación contractual el 30 de junio, o porque este año han militado en el club como cedidos.

Además, la continuidad de varios de los futbolistas del Castellón que tienen contrato en vigor tampoco está asegurada. En unos casos por un rendimiento insuficiente durante este curso, y en otros por lo contrario: sus actuaciones o su potencial han llamado la atención de equipos de superior categoría.

Final de contrato

Cuatro futbolistas de la actual plantilla finalizan su contrato el 30 de junio. No son piezas menores, precisamente. Uno de ellos, incluso, fue titular en los cuatro partidos de la promoción de ascenso: Iago Indias. El polivalente zaguero firmó por una sola temporada el pasado verano, en la que es su segunda etapa en el club castellonense. También acaba contrato otro defensa: Yac Diori. Este año ha perdido mucho protagonismo respecto al curso pasado.

En la medular debe resolverse el futuro de otro de los futbolistas que más minutos ha disputado durante esta temporada: Josep Calavera. En este caso, su aportación se ha diluido en el play-off. Al contrario, la del delantero y capitán David Cubillas (el cuarto hombre que finaliza contrato ahora) ha crecido en las últimas semanas.

Los cedidos

También ha sido desigual la aportación de los cuatro futbolistas que ha disfrutado este año el Castellón en calidad de cedidos. Dos de ellos son fijos en el imaginario colectivo: el portero Alfonso Pastor y el centrocampista Giorgi Kochorashvili. La continuidad de ambos parece complicada en estos momentos por dos ascensos perdidos. En el caso de Alfonso Pastor, el no ascenso del Castellón dificulta una nueva cesión por parte del Sevilla. Y en el de Kochorashvili, el no ascenso del Levante (club al que pertenece) puede abrirle la puerta al primer equipo granota. El atacante Fabrício también está cedido por el Levante y su futuro está en el aire. Quien parece seguro que no continuará es Sarr, a préstamo por el Nàstic de Tarragona, y portero suplente.

Asimismo, el Castellón tiene dos jugadores a préstamo en otros equipos: el extremo Bilal Kandoussi y el zaguero Cristian Galas. Los dos regresarán este verano, pero Bilal es el único que se antoja con opciones de quedarse .

Con contrato

La mayoría de los futbolistas que han finalizado la temporada en el Castellón tiene un año más de contrato. En concreto, los defensas Manu Sánchez, Javi Antón, Borja Granero, Óscar Gil y Salva Ruiz, los centrocampistas Cristian Rodríguez, Israel Suero y Pablo Hernández, y los extremos Jeremy de León y Kialy Abdoul Koné están atados hasta 2024. En este grupo se dan algunas variables que dependerán del mercado: la irrupción de Jeremy de León, a sus 19 años, invita a pensar que si no prolonga su contrato, podría darse una salida; o el rendimiento sobresaliente de Manu Sánchez, por ejemplo, podría dificultar su continuidad.

En el bando contrario asoman casos como el de Suero, cuyo decepcionante rendimiento puede poner fin a su estancia en la Plana.

Hasta 2025 tienen contrato el tercer portero Pablo García, el defensa Roland Baas, el centrocampista Carles Salvador y los atacantes Adri Fuentes y Jesús de Miguel. Hasta 2027 firmó el pasado verano otro hombre de ataque, Raúl Sánchez. Como en el resto de casos, el área deportiva del club resolverá en los próximos días la situación de estos jugadores.

El entrenador

Albert Rudé, el preparador albinegro, tiene una temporada más de contrato, hasta 2024. Reforzado por la dirigencia en los momentos más delicados (en plena dinámica de resultados negativos que hizo peligrar la plaza en la fase de ascenso), no parece que vaya a ser destituido después de quedarse a escasos minutos del éxito.