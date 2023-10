¿Cómo debe gestionar el Castellón la primera derrota?

Les creíamos dioses, les veíamos invencibles, ganaban y ganaban, divirtiéndose y haciéndonos disfrutar... hasta que llegó la primera derrota. Y ya sabemos lo que es el CD Castellón, su estado de ánimo, igual de oscilante que los colores que le hacen ser tan reconocible, pasando del blanco al negro y viceversa. Claro que esta vez tiene un aspecto diferente, singular pese a haber superado un siglo de vida, novedoso como todo lo que tiene que ver con este proyecto rompedor ideado por Haralabos Voulgaris en las alturas y desarrollado por Dick Schreuder a pie de campo. La euforia estaba disparada, porque lo que estábamos asistiendo a algo nunca visto, así que toca resetear y volver al camino de ese equipo que, hasta el 2-0 del sábado en San Fernando, transitaba en modo apisonadora.

Ayuda a que el traspié del Iberoamericano 2010 haya quedado minimizado por el KO del Ibiza en Can Misses a manos del Intercity, unido a las derrotas del Antequera ante el Málaga y del Algeciras contra el Alcoyano, el próximo en presentarse en Castalia (domingo a las seis); eso sí, después del primer trago copero, mañana frente al Cacereño (20.45 horas).

Con todo, toca gestionar la primera derrota, que siempre especial, por parte de entrenador, plantilla y también afición.

Entrenador: autocrítica desde la máxima naturalidad

Sin excederse en ninguna de las ocho victorias en las nueve jornadas, la lectura del 2-0 en San Fernando estuvo en la misma onda que siempre ha transmitido Dick Schreuder. Todo con naturalidad.

La Copa del Rey será una buena oportunidad para ese formateo del disco duro. El neerlandés está en disposición de, mañana, sacar un once en el que no repita ninguna de los titulares del pasado sábado, sin duda para aportar la frescura, física y mental, en un equipo que ya había empezado a dar muestras de la enorme exigencia a las que le somete el técnico, tras unos triunfos menos vistosos de lo habitual en las dos últimas jornadas (1-3 al Ceuta y 2-0 frente al Atlético B). Si algo se le puede cuestionar al sorprendente entrenador, es que con una plantilla larguísima (26 futbolistas), no haya oxigenado más al equipo.

Plantilla: descenso general en las prestaciones

Viene un poco como consecuencia de lo anterior: el equipo ha bajado de revoluciones, en un descenso general de las prestaciones. Jesús de Miguel ha dejado de ver portería con tanta asiduidad, Haris Medujanin ha perdido en brillantez, Manu Sánchez tampoco es el mismo... El equipo, como suma de todas esas individualidades, se ha resentido.

Salva Ruiz, lateral del CD Castellón



"Cada equip ha tingut dos o tres i han encertat ells, però el resultat és merescut, perquè no hem fet el que devíem per a traure els tres punts"

El capitán Salva Ruiz, diagnosticaba, tras la derrota, que «no hemos dominado como en anteriores jornadas». O que habían «perdido la pelota demasiado rápido», como causas de ese bajón. «El balance es muy bueno: todos hubiéramos firmado llegar a la décima jornada con tantos puntos [25]», admitía el valenciano.

Entorno: prudencia y mesura ante el efecto ‘yo-yó’

Estamos acostumbrados a pasar del negro al blanco y al revés. Sin embargo, es tanto lo que le ha dado este Castellón, que nadie debería llevar la crítica de esta primera derrota más allá del mal partido en San Fernando, donde los de Schreuder tuvieron menos claridad de ideas en el área rival y fue más vulnerable en la propia.

Que los albinegros continúen al frente de la clasificación, una vez superado el primer cuarto de la competición regular, seguro que descarta un inmediato efecto yo-yó, aunque después de la experiencia de la pasada campaña y el sensacional inicio de esta, todo lo que no sea el primer puesto...