Abren juicio oral a 11 imputados por el expolio al CD Castellón: aquí, la información al detalle

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Castellón ha decretado la apertura de juicio oral, el próximo 6 de febrero del 2024, por el llamado caso Castellnou, en el que se dirimirán las denuncias de apropiación indebida, falsedad en documento público, administración desleal y otros muchos delitos societarios, según la demanda interpuerta por Sentimiento Albinegro, la asociación de accionistas minoritarios del Club Deportivo Castellón, el 26 de julio del 2012, ya hace más de 11 años y medio.

Los pormenores

Al respecto, este periódico ya avanzó el 27 de abril del 2022 la dureza del escrito de acusación remitido por el fiscal Juan Diego Montañés. En el mismo se reclaman ¡¡23,5 años de cárcel!! para Antonio Blasco y otros ¡¡10 años!! para José Manuel García Osuna, los dos principales responsables de Castellnou y de la gestión del club en aquellos años que acabó con un descenso administrativo a Tercera División por impagos a los jugadores, mientras los propietarios se repartían dividendos por el traspaso del delantero Leo Ulloa, según reza en el informe de la fiscalía.

Pero las imputaciones alcanzan a otros cargos de la SAD: hasta 11 personas y diversas empresas con las que actuaban para llevar a cabo el expolio de más de siete millones de euros, según el informe pericial. Las condenas solicitadas por el fiscal se completan así: Miguel Ángel Ludeña (13,5 años), Álvaro Rodríguez-Hesles (10), Fernando Giner (5) y Jesús Jiménez (2,5), entre otros, hasta sumar 80,5 años de cárcel.

Asimismo, las indemnizaciones por responsabilidad civil alcanzan los 7.021.376.88 euros por los 60 delitos reconocidos, más 173.700 euros en concepto de multas. Cabe destacar aquí que la petición del juez instructor todavía fue más lejos, al determinar que la responsabilidad civil alcanzaba los 9.292.823,80 euros.

El detalle de todos esos delitos y su correspondiente condena se podrá conocer a partir de ese 6 de febrero, cuando están llamados a declarar 11 testigos, además de los peritos y 38 testigos. El primero de los cuales será el presidente de Sentimiento Albinegro, Conrado Marín, quien ya avanzó que le gustaría que el dinero conseguido en sentencia fuera destinado a la construcción de la futura ciudad deportiva, aunque en última instancia la decisión correspondería al CD Castellón por ser la entidad expoliada.

Distintas peticiones de condena

Lo más curioso y significativo del caso, es que las calificaciones fiscales, esto es la petición de penas del fiscal y las del juez instructor, resultan infinitamente superiores a las que en su día realizara el Castellón, siendo como es el principal damnificado, según el informe pericial, tras sufrir un expolio de más de siete millones de euros. Ello ha sido consecuencia de que han prevalecido los intereses de los distintos propietarios que ha tenido la SAD desde entonces (David Cruz, Vicente Montesinos y, en la actualidad, Haralabos Voulgaris), quienes lejos de colaborar en la investigación judicial, han preferido no actuar contra quienes les vendieron sus acciones.

Ello, y el incumplimiento de sus respectivos compromisos de compra-venta, ha derivado en un segundo frente judicial, que Osuna ganó a Cruz; y éste, a su vez, a Montesinos. No obstante, no peligra el actual control accionarial habida cuenta de que la reducción de capital aprobada en su momento frenó cualquier efecto retroactivo. De este modo, se sobreentiende que Voulgaris se ha visto liberado de toda obligación económica con sus predecesores o de preservar la integridad jurídica de estos, que se supone más que probable iniciarán su particular batalla judicial por los 4,5 millones que el nuevo propietario desembolsó para adquirir la SAD.