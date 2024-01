El Castellón comenzó el año cumpliendo su primer propósito: mejorar el rendimiento fuera de casa. El equipo de Dick Schreuder obtuvo en el feudo del Atlético Sanluqueño una trabajada victoria que le permite mantener a raya al Ibiza, que también ganó su partido y sigue acechando en el coliderato. Tras el 0-2 de este miércoles, el entrenador albinegro aplaudió el juego brillante del primer tiempo, lamentó el carro de ocasiones falladas y valoró la lucha del equipo para asegurar el triunfo en una segunda parte «muy complicada».

El primer tiempo

«Hemos jugado una primera parte muy buena, incluso con los cambios que hemos tenido que hacer en el once, así que estoy muy contento por ello. Creamos muchas ocasiones y debimos haber marcado dos o tres goles más, en mi opinión», indicó Schreuder en sala de prensa.

La segunda parte

Este panorama cambió tras el descanso. El partido estuvo en el alambre hasta el minuto 95, cuando llegó el 0-2 definitivo. «La segunda parte fue muy difícil. El rival lo hizo muy bien, nos presionó mucho y no estuvimos precisos con el balón», explicó Schreuder. «Perdíamos la pelota demasiado rápido, pero estoy contento también por ver un Castellón diferente, luchando por llevarse los tres puntos. No es fácil ganar aquí», añadió el neerlandés.

Sin rotaciones

Schreuder apuntó que los cambios en el once no se debieron a hipotéticos descansos cara al partido del domingo de Copa del Rey (Osasuna en Castalia, 16.00 horas). «Jugó el equipo más fuerte, no estaba pensando en el domingo». Técnico y club explicaron que Cristian se quedó en casa enfermo y Julio Gracia no viajó por una dolencia en la ingle. Además, Medunjanin no se encontraba del todo bien y jugadores como Kastaneer, Calavera, Jeremy de León y Salva Ruiz solo habían entrenado un par de veces tras el parón debido a sus respectivas lesiones y aún no estaban preparados para salir de inicio. «Era un riesgo alto», dijo Schreuder, quien destacó el partido de Iago Indias y Óscar Gil en el centro del campo.