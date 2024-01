Ha sido esta una semana en la que Haralabos Voulgaris también se ha pronunciado en las redes sociales sobre la afluencia de público, después de que le supieran a poco los 10.599 que, el sábado, vieron el triunfo contra el Algeciras. Después de matizar sus impresiones, el CD Castellón, en un loable ejercicio de transparencia, ha publicado no solo las asistencias oficiales en todos los partidos de la temporada en el Estadio Castalia (falta el Castellón-Málaga, porque todavía no se habían entregado los carnets, pero sí las dos eliminatorias de la Copa del Rey), sino también la cantidad de socios que no fueron y cuántos liberaron su asiento, la razón por la que no hay más público, luego de que la entidad estableciera un tope de 13.183 abonados, al que se llegó semanas antes del arranque de la temporada.

El Castellón de Voulgaris presupuesta 9 millones de euros en pérdidas para construir un equipo campeón Así, quitando el encuentro de la jornada inaugural, la asistencia ha variado entre los 10.388 del día del Mérida a los 14.183 frente a Osasuna (en liga, el máximo son los 12.290 espectadores contra el filial del Real Madrid). El Castilla como excepción, se ve claramente que las entradas de público se resienten especialmente cuando se juega en sábado. Liberación de asientos En cuanto a la liberación de asientos, va, porcentualmente, del 20% del Castellón-Intercity (siempre respecto a los que no lo hicieron) y el 50% del encuentro ante los navarros. En cifras, cerca de 2.200 socios no hicieron esta operación contra el Mérida y solamente 551 frente a Osasuna; mientras que, en el reverso, el encuentro en el que más se liberaron asientos fue este sábado (787); y el que menos, los 235 contra Osasuna (la afluencia su mayor) y los 303 contra el Intercity.