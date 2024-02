A menudo las Ligas se hacen largas. Una semana se parece a otra semana y cuesta mantener el estado de alerta de seguido. La extraordinaria pugna que mantienen Castellón e Ibiza, colíderes con 53 puntos en 22 jornadas, exige máxima concentración y constancia para llegar el primero a la meta. En ese sentido, Dick Schreuder lo tiene claro. Preguntado por una posible distracción en una semana marcada por la comparecencia públicada del presidente Haralabos Voulgaris (que planteó una hipotética compra del Estadio Castalia), el entrenador neerlandés fue claro. "Nosotros estamos centrados en el campo y en el partido del domingo. Lo demás no nos afecta", dijo.

Y lo del domingo a las 12.00 horas es la visita del Ceuta, un rival que llega a la cita de tapadillo, pero es uno de los aspirantes a la promoción de ascenso. "Será un partido difícil como ya lo fue el de la primera vuelta. Es muy buen equipo y me gusta la manera que tienen de jugar. A veces la gente se olvida de que además del Castellón y del Ibiza hay más equipos, y es una Liga muy dura", avisó el entrenador.

Schreuder no tiene más remedio que lidiar, semana a semana, con la pregunta sobre el duelo con el Ibiza por la primera plaza, que conlleva el ascenso directo. "Hay que convivir con ello", apuntó. Lo asume como una consecuencia de "estar peleando por la primera plaza, que es lo que queremos". "La media de puntos que llevamos, de 2'47 por partido, no es normal ni para nosotros ni para ellos, aunque a veces se olvida. Quizá en seis o siete jornadas el Córdoba o el Málaga se han acercado, o el Ibiza nos ha adelantado... son cosas que pueden pasar, aunque hasta ahora hayamos competido muy bien", advirtió.

Nombres propios

Fue una rueda de prensa, la de este viernes en Castalia, moteada por nombres propios. Schreuder confirmó la baja del zaguero Salva Ruiz, que aún "necesita un poco de tiempo" para completar la recuperación de su lesión. Dejó entrever la inclusión del último refuerzo invernal, el ariete Lars Veldwijk, en la convocatoria: "Tomaremos una decisión mañana, pero probablemente esté en el banquillo. Debemos ir con cuidado porque llevaba mucho tiempo sin entrenar en grupo".

En términos similares se expresó con otro de los refuerzos de enero, el extremo Douglas Aurélio. El brasileño disputó sus primeros minutos, con impacto positivo, contra el filial del Atlético de Madrid en el Cerro del Espino. "Necesita más sesiones con nosotros. No creo que juegue de inicio. A veces también debes proteger a los jugadores de las expectativas", argumentó Schreuder. Quien sí apunta al once es Haris Medunjanin, que no jugó la semana pasada. "Es uno de los futbolistas más en forma de la plantilla, pero a veces necesita algo de descanso por otros temas o simplemente haces elecciones. Está preparado para jugar", explicó el míster.

Schreuder también defendió la actuación de Alberto Jiménez en el perfil izquierdo de la defensa y la de Moyita, algo más adelantado de lo habitual. "Al final lo que intentas es poner el mejor once posible para ganar cada partido".

Enfrente estará el Ceuta, con exalbinegros como Dani Romera o Cristian Rodríguez. Este último se marchó del Castellón en las últimas curvas de la ventana de invierno. Schreuder trató con "normalidad" que por esta circunstancia el entrenador rival pueda disponer de información privilegiada. "Es normal, sabe cómo entrenamos y cómo jugamos. Será bueno verlo de nuevo (a Cristian), pero la suerte se la deseo a partir del próximo partido".