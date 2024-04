La previa del Intercity-Castellón | Ganar y restar una jornada

El CD Castellón quiere demostrar cómo ha mejorado su rendimiento a domicilio con un triunfo en el encuentro que esta tarde le enfrenta al Intercity en el Estadio Antonio Solano de Alicante (20.00 horas). Los albinegros, que vencieron al Real Madrid Castilla en su último desplazamiento lejos de Castalia (0-2), saben que para ser campeones de liga en el grupo 2 de Primera Federación y ascender de forma directa a Segunda División dependen de sí mismos pero han de sumar el mayor número posible de puntos en las ocho jornadas que restan para el final.

El desplazamiento a Alicante no será cómodo para los albinegros. No por la distancia entre las dos localidades --que en este caso es cercana-- sino por el estado del terreno de juego en el que buscarán la victoria y también por el buen rendimiento de los alicantinos como locales ya que estos han plantado cara a rivales de la zona alta esta temporada.

«He oído que el campo está mal y he visto muchos vídeos, también el del partido del año pasado, y tal vez el campo no esté en las mejores condiciones, pero al final tenemos que jugar allí como todos los equipos de la liga. Todos han sufrido allí, así que no espero un partido fácil y tendremos que ver cómo lidiamos con ello», alertó en la previa Dick Schreuder.

Dick Schreuder en un partido en Castalia con el Castellón. / CD Castellón

Es más, el entrenador neerlandés avisó a los suyos de que «el Intercity es un buen equipo, que lo ha hecho bien ante rivales de la zona alta de la clasificación, que está entre el top-6 de los equipos de la liga, así que para ganar la competición y seguir sumando récords (como el de la puntuación) tenemos que ganar este partido».

Las bajas

Para que el estado del terreno de juegue afecte lo menos posible a los suyos, Schreuder alineará a sus mejores jugadores aunque deberá hacer algunos cambios debido a las bajas que acumula. Y es que para el choque de esta tarde no podrá contar con los lesionados Traoré («estará dos o tres semanas aún alejado del equipo», dijo el técnico albinegro), Lars Veldwijk, Josep Calavera ni Borja Granero, así como con Kastaneer, quien fue padre el jueves y regresará hoy mismo a Castelló.

«Nunca voy a reservar jugadores y siempre voy a apostar por los mejores. En las últimas semanas tan solo Salva Ruiz estaba entrenando a un nivel inferior al resto pero luego sí que jugaba en función de cuánto podía durar en el partido y los demás estaban casi al cien por ciento. Sí que es verdad que para este partido tendremos que hacer algunos cambios porque algunos jugadores no acabaron bien el último partido, no por el campo al que vamos sino por el riesgo que pueda haber», avanzó.

Chirino, en acción. / Erik Pradas

Su estilo de juego

La idea de Schreuder es volver a jugar, en la medida de lo posible con dos mediapuntas y así lo comentó en la previa del encuentro, cuando explicó que «vamos a intentar mantener ese esquema, pero va a depender del rival y del estado de los jugadores que tengamos disponibles. Al final se juega con un 3-3-3-1, pero aunque hay detalles diferentes el estilo es el mismo. Está claro que el estilo individual del jugador hace que el juego sea diferente o pueda parecer que el estilo sea más ofensivo que defensivo, pero siempre vamos rotando en el centro del campo y los jugadores tienen libertad para explotar el espacio porque son los que están dentro del terreno de juego ».

Sin fusión con el Hércules

En el Intercity esta ha sido una semana atípica en la que se ha estado más pendiente de lo que sucedía en los despachos por la posibilidad de que se produjera una fusión con el Hércules de cara a la próxima temporada que en el partido del Castellón, y eso podría beneficiar a los albinegros. Su técnico, Alejandro Sandroni, recupera a Nsue y tiene la duda de Soldevila.

Los posibles onces