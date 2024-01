El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha recibido al líder de la patronal española, Antonio Garamendi, en València. Un encuentro en el que los problemas de la cerámica de Castellón han tenido una atención especial.

El presidente de la CEOE destacó que la industria de la provincia era "uno de los temas encima de la mesa en una comunidad es que uno de los motores económicos y de futuro de España". Garamendi explicó que la convocatoria del miércoles en Madrid aportó "una reflexión clara" sobre la importancia que tiene la industria en Castellón. "Se habla de los objetivos 2030 y también se debe hablar de los objetivos 20 20 20", según los cuales ya en el 2020 se tenía que haber llegado al 20% de generación de energías renovables y que al menos el 20% del PIB fuera industrial.

Un caso que cumple Castellón gracias a la cerámica, que el jefe de los empresarios españoles indicó que tiene "empleos estables, con salarios de convenio bien relacionados, y por eso es tan importante la reivindicación de Castellón, en la que la cerámica tiene una participación del 30% en el PIB".

Sector estratégico

El president de la Generalitat mencionó por su parte que el azulejo "es un sector estratégico", y recordó que fue precisamente la CEOE la anfitriona de esta reivindicación en Madrid "y plataforma reivindicativa de las necesidades de la cerámica".

Mazón añadió su valoración sobre las ayudas a la cerámica: "Llegan tarde, con cuentagotas y de forma deficiente, y nos hemos comprometido en seguir trabajando en la Comunitat Valenciana en ese sentido, no solo desde la parte reivindicativa, sino también desde nuestras competencias". Puso como ejemplo que en los últimos meses "hemos doblado y triplicado las ayudas a fondo perdido de IVF".

Además, avanzó que en los "próximos días hablaremos con Ascer para desarrollar labores de promoción, que es lo que necesita fundamentalmente ahora".

Más medidas del Gobierno

El president hizo referencia a la necesidad de que el Gobierno central ponga en marcha actuaciones para solventar problemas de sus sectores productivos, en contraposición a propuestas controvertidas, como la petición de Junts de favorecer el regreso de las empresas que se marcharon de Cataluña a raíz del procés y que recalaron en la Comunitat.

Expuso que un gobierno "tiene que atender a las necesidades empresariales, con las empresas que quieren salir a exportar o con sectores que tienen un momento complicado, como con planes especiales para la cerámica, pero yo no podía imaginar que aparecería una nueva categoría a apoyar, que es la de empresas en búsqueda de libertad". De paso, recordó que desde la Generalitat "estamos en obligación de atender" a las casi 1.000 empresas que llegaron desde Cataluña, unas 200 de ellas a Castellón, mediante fórmulas de asistencia jurídica. Además, expuso que las empresas catalanas "que no estén a gusto y no puedan seguir trabajando desde la falta de estabilidad, que la Comunitat es tierra de libertad, y no se señala a las empresas por su origen o lo que piensan".