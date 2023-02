La rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, i l’alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, han signat un conveni per a la creació de l’Aula d’Arqueologia Mediterrània, que té com a objectiu impulsar activitats de recerca, formació i divulgació vinculades al patrimoni arqueològic de la ciutat i de la província de Castelló.

Alcón ha manifestat que «obrirà un nou ventall de possibilitats que contribuiran al foment de la innovació en aquesta àrea de coneixement i a la promoció del patrimoni arqueològic del nostre territori». A més, aquest nou marc de relació institucional, «respon a la voluntat d’enfortir la col·laboració entre la Universitat i l’Ajuntament, des d’un vessant social i amb caràcter divulgatiu».

Espai de trobada

La rectora ha subratllat que l’aula pot convertir-se en espai de trobada especialitzat en arqueologia mediterrània i fomentar la cooperació amb universitats i centres de recerca nacionals i internacionals, a més d’afavorir la participació en projectes R+D+i per a la investigació de jaciments de l’Arc Mediterrani.

Per a Safont, «aquesta iniciativa suposarà un impuls decisiu per a protegir i consolidar la riquesa del patrimoni arqueològic i la història del municipi», i també diu que «serà un revulsiu per a seguir ampliant els descobriments en l’importantíssim jaciment arqueològic de Sant Gregori».

Així mateix, ha mostrat el seu convenciment que la proposta proporcionarà «una major difusió del patrimoni arqueològic de Borriana i del territori mediterrani» i, alhora, servirà per a aprofundir en la comprensió i el coneixement de la història, «a través de les activitats que generarà».

Tres eixos temàtics

Les activitats previstes s’agrupen en tres eixos temàtics: innovació, formació en arqueologia i divulgació. En la primera, es planificaran excavacions que incorporen el desenvolupament de metodologies multidisciplinars i el disseny de noves estratègies.

En l’apartat formatiu, s’oferiran cursos dirigits tant a l’estudiantat de l’UJI com de caràcter internacional, beques, contractes predoctorals i postdoctorals.

En l’eix de divulgació, està prevista l’organització i participació en seminaris o congressos i l’impuls d’activitats durant l’any.