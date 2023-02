La tensión y las diferencias entre miembros del equipo de gobierno del PSPV-PSOE de Benicarló han sido los causantes de las dimisiones de cuatro de sus 11 concejales, siendo los últimos en hacerlo Pedro Manchón y Clara Cid.

En medio de esta inestable situación política municipal, la alcaldesa, Xaro Miralles, ha convocado este jueves a los medios de comunicación para pronunciarse ante los últimos movimientos de los que fueron su concejala de Fallas y Fiestas y segundo teniente de alcalde (Pedro Manchón) y la edila de Comercio (Clara Cid). En la rueda de prensa ha estado acompañada por Carlos Flos, concejal de Hacienda y secretario local de la ejecutiva del PSPV-PSOE.

Ambos han afirmado sentirse decepcionados por las renuncias de Manchón y Cid, pero “el Ayuntamiento continúa funcionando y trabajando en el día a día de todos los proyectos”. Desde el gobierno local han anunciado que van a llevarlo con la máxima normalidad posible, siendo la propia alcaldesa la que asuma algunas competencias que ahora quedan huérfanas.

"La situación no es fácil --ha reconocido la alcaldesa--, especialmente a tres meses de las elecciones, pero continuaremos trabajando para sacar adelante todo lo que tenemos pendiente", ha explicado.

"Estamos decepcionados"

No obstante, Flos quiso ha querido mostrar su enfado y su incomprensión. “Si las dimisiones se hubieran producido en el momento que surgieron las discrepancias lo hubiéramos entendido, pero no se puede justificar la dimisión ahora”, clama, apuntando que “tenemos que saber diferenciar las discrepancias personales de lo que es ser concejal”. Tanto la alcaldesa como su tercer teniente de alcalde mostraron su “disgusto”, porque según afirmaron, “trabajamos mucho en la lista que presentamos hace cuatro años y no podemos negar que sentimos decepción”.

Aunque Miralles reconoció que el gobierno local está atravesando una situación complicada, aprovechó la ocasión para hacer un llamamiento a la tranquilidad. “No niego que ha habido discrepancias dentro del equipo de gobierno, como en cualquier grupo de personas que trabajan juntas, pero el día que se asume un cargo de concejal se adquiere un compromiso y una responsabilidad con el municipio”, sentenció, añadiendo que, a diferencia de los ediles que han presentado su dimisión, “tenemos un compromiso que nosotros llevaremos a cabo hasta que finalice la legislatura”.

Durante la rueda de prensa, ambos han insistido en que “hay que saber diferenciar entre las diferencias que pueden surgir entre compañeros y lo que es ser concejal del Ayuntamiento”.

El 50º aniversario de las Fallas, el reto principal

La alcaldesa ha querido dejar claro que «hoy por hoy, tenemos por delante un reto muy importante que es sacar adelante el 50º aniversario de las Fallas de Benicarló, por eso ya estamos en contacto con la Junta Local Fallera para coordinar todos los trabajos necesarios».

En este sentido, Xaro Miralles no ha desvelado quién será el concejal que asumirá las tareas de la Concejalía de Fiestas y Fallas pero ha confirmado que «la Junta Local Fallera tendrá un interlocutor a su alcance, que podré ser yo misma o Ilde Añó, que es concejal de Obras y Servicios y ha sido concejal de Fiestas y Fallas la anterior legislatura».

La alcaldesa ha anunciado que hoy y mañana se reunirá con el personal técnico y administrativo de los departamentos que dirigían los regidores que han dimitido y ha señalado que ya ha contactado con las personas que forman parte de la lista para iniciar los trámites para que se incorporen los dos nuevos concejales.

La oposición pide que dimita

La oposición no ha tardado en pronunciarse acerca del abandono de dos nuevos concejales del equipo de gobierno en menos de medio año.

La primera agrupación en posicionarse fue Ciudadanos, desde donde exigen la dimisión de Miralles ante una situación que tildan de “caótica y alarmante”. La agrupación naranja señala a la alcaldesa de “principal responsable de la situación actual”, apuntando que “su presencia en el gobierno municipal solo agrava la crisis que estamos atravesando”. Ciudadanos exige a Miralles “medidas urgentes para garantizar la gobernabilidad de Benicarló” y confía en que “actúe con responsabilidad y dimita”.

Por su parte, la bancada popular manifestó ayer que esta crisis de gobierno “no puede seguir lastrando por más tiempo el desarrollo de nuestra localidad”, denunciando que “Benicarló debe ser noticia por el liderazgo, el éxito y las oportunidades, no por los líos internos del PSOE”, a la vez que claman estabilidad y moderación. El presidente local del PP, José Antonio Redorat, lamentó que este abandono de dos nuevos concejales “agudiza el fracaso de un PSOE que está contagiando su gangrena a nuestra ciudad”. Para los populares, “el PSOE abandonará el gobierno municipal el próximo 28 de mayo dejando una herencia desastrosa”.

La valoración de Román Sánchez, el primero que dimitió

Quien no se sorprendió de la noticia fue Román Sánchez, el primero en irse, pues ha asegurado a este periódico que "todo el pueblo sabía la situación que había, incluso los sorprendidos".

Ante las críticas de la oposición, Miralles reconoció que “si nosotros estuviéramos en su lugar, también daríamos nuestra opinión como hacen ellos, pero aún así saldremos adelante”.

Cuatro dimisiones en cinco meses

De los once candidatos que formaban parte de la lista con la que el partido socialista obtuvo la mayoría absoluta en las pasadas elecciones, solamente quedan siete. Tras las dimisiones de Manchón y Cid, la bancada socialista se queda en nueve integrantes, que son, junto a Xaro Miralles, Ilde Añó, Gemma Cerdà, Carlos Flos, Isabel Cardona, Fernando Jovaní, Inma Díaz, Raúl García y Vicente Gimeno. Estos dos últimos han tomado posesión del cargo recientemente. Concretamente, Raúl García entró en octubre como sustituto de Román Sánchez y Vicente Gimeno hizo lo propio como sustituto de Filo Agut.

Los siguientes en la lista

Flos ha confirmado que, a pesar de que “no es fácil abordar la situación”, se reunirán con el personal técnico de las áreas que se han quedado sin concejal para continuar trabajando con total normalidad lo antes posible. Desde el gobierno municipal aseguraron que ya han hablado con los siguientes candidatos de la lista electoral, pero aún no tienen los nombres de los dos sustitutos, a falta de saber si hay alguna renuncia de los siguientes en la lista. ”Esperamos que en el pleno del próximo jueves podamos anunciar quiénes serán los que tomarán posesión del cargo para que entren cuanto antes, se tramite su toma de posesión y podamos volver a tener al equipo completo para continuar trabajando”, manifestó Flos.

Desde el pasado mes de octubre ya se han agotado cuatro puestos, entre renuncias y sustituciones. Ahora mismo la lista electoral ha llegado al puesto 16 y los siguientes nombres de la candidatura son Mónica Gómez y Joaquín Bayarri.