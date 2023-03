Vinaròs investigará la venta ilegal de chatarra y confirma una contabilidad 'b'

Vinaròs abrirá una comisión de investigación por la presunta venta ilegal de chatarra por parte de la brigada municipal y dar voz a las personas relacionadas con estos hechos. También se confirmó que había una contabilidad b. El alcalde, Guillem Alsina (PSPV-PSOE), sorprendió con este anuncio en el pleno durante el debate de una moción presentada por Totes i tots Som Vinaròs, en la que instaban al equipo de gobierno a dar todas las explicaciones pertinentes a la oposición y facilitar el acceso a toda la documentación.

Una moción, aprobada por unanimidad, a la que el PP presentó una enmienda para reprobar la falta de transparencia e instar al primer edil a dar acceso en 24 horas a la oposición al libro de contabilidad de la brigada. Y aunque esta enmienda no salió adelante, la concejala de Obras y Servicios, Carmen Morellà, además de asegurar que la oposición dispondrá de esta documentación, leyó en el mismo pleno el contenido de este libro de registros en los que los miembros de la brigada anotaban los ingresos por la venta de chatarra y los gastos, desde el 1 de junio de 2019 hasta la actualidad.

El libro de contabilidad 'b' empieza con 4.400 euros

El libro se inicia en esa fecha con un saldo de 4.423,79 euros y enumera los ingresos y los gastos. Como gastos, aparece la compra de pulpo, carne, fruta, pan y otros conceptos como paellas y comidas entre miembros de la brigada, la adquisición de un congelador, pero también regalos.

Uno de estos regalos, anotado con fecha de 19 de julio del 2019, era el de un viaje para Alsina que la brigada quiso hacerle como despedida de su etapa como concejal de Obras y Servicios en la legislatura 2015-2019. Un obsequio que Alsina nunca aceptó y por ello, en la caja fuerte, se encontraba el envoltorio que lo contenía y que Morellà mostró como prueba.

Además, la edila aseguró que se ha solicitado a la empresa de viajes un informe que corrobora que no se utilizó y que dice que «en relación a este bono, caducó el 19 de julio del pasado 2022».

Alsina explicó que era un regalo que le quisieron hacer a él personalmente como concejal saliente, pero que no aceptó. «Nunca he aceptado nada. En mi casa una de las cosas que me han enseñado es no recibir nada que no me haya ganado con mi esfuerzo. En el momento en que recibí esa caja como regalo de unos compañeros, lo devolví inmediatamente, porque considero que si tengo que ir de viaje, me lo tengo que pagar yo, igual que si quiero una cena, me la pago yo. Nadie puede decir que como alcalde o concejal haya aceptado algún regalo», aseguró.

Histórico de contabilidad

El alcalde también informó que ha solicitado el histórico de contabilidad por si en el Ayuntamiento existe algún tipo de registro o ingreso en concepto de chatarra por parte de algún equipo de gobierno: «Estoy seguro de que no, y no culpamos a nadie por eso. Estoy convencido de que nadie con responsabilidad de gobierno sabía nada de esta práctica y se ocultó como se nos ocultó a nosotros».

Este es un punto que podría constatarse en la comisión de investigación que se abrirá si comparecen miembros de la brigada ya jubilados, que tendrían conocimiento de si se hacía o no esta práctica desde hace dos décadas.

Irregularidad regularizada

La concejala de Obras y Servicios, Carmen Morellá, también informó que ya se ha recibido el primer ingreso, por un importe de 363 euros, en concepto de venta de chatarrra de forma legal, tras haberse adjudicado un contrato menor para regularizar esta práctica.

Compromís no sabía nada

La concejala de Compromís, partido que gobierna junto al PSPV en Vinaròs, Paula Cerdà, dijo que apoyarían la moción y que se enteró del caso “por la prensa”. También que ha solicitado el acceso al libro de contabilidad por registro de entrada y “que se explique con claridad a la ciudanía lo sucedido”.

Amat (PP): “Exigimos la dimisión del alcalde”

El portavoz del PP de Vinaròs, Juan Amat, aseguró que en el equipo de gobierno “falta mucha ética” y que en el Ayuntamiento de Vinaròs “hay corrupción, y un juez deberá determinar quien es el responsable. En el mejor de los casos, este equipo de gobierno ha amparado prácticas corruptas”.

Es por ello, que el portavoz popular considera que “hay responsabilidades políticas y no tiene que venir un juez para dirimir eso, sencillamente hay que tener un mínimo de ética y moral”.

Amat exigió ayer “la dimisión inmediata del alcalde” y recordó que, a pesar de lo leído por Morellà, “seguimos sin tener acceso a la contabilidad de la caja B y queremos ver la totalidad de las anotaciones”.

También califició de “inexcusable” que desde que el Ayuntamiento tuvo la denuncia no se haya abierto ningún expediente informativo ni sancionador, síntoma según Amat de que el equipo de gobierno quería ocultar el caso. Tampoco, recordó, se informó de nada sobre este caso a ningún grupo de la oposición.

“No estamos dispuestos a normalizar la corrupción, porque esto es corrupción”, sentenció.

Respecto a la comisión de investigación que anunció el alcalde, dijo que “la anuncian a la vez que nos niegan la información” y se preguntó “si estará presidida por Alsina, que es el investigado”.

Pastor (TSV) critica la falta de información

Por su parte, Cecilia Pastor (TSV) pidió el acceso a toda la información y explicaciones del equipo de gobierno respecto a este caso, e incidió en que nunca la oposición fue informada de que había una denuncia y requerimientos del Síndic de Greuges y el Defensor del Pueblo.

Herrera (Cs) critica la “victimización y opacidad” del gobierno

El hasta el jueves portavoz de C’s Vinaròs (dejó el cargo en este mismo pleno), dijo al alcalde que “debería asumir su responsabilidad” y lamentó “el daño reputacional” que se ha hecho de Vinaròs con este caso y los anteriores, citando el caso del edil de Compromís Jordi Moliner y el del regalo de la cabeza de cordero del amigo invisible que costó la ruptura del gobierno PSPV-TSV. Herrera lamentó que el equipo de gobierno “quiera minimizar estos hechos graves” y le acusó de “victimizarse diciendo que son ataques porque vienen elecciones”. También criticó “su opacidad” al asegurar que la oposición nunca fue informada de nada y acusó a Morellá de estar realizando un “señalamiento al trabajdor denunciante del caso, en lugar de protegerlo”.

Miralles (PVI): “No pueden culpar a otros gobiernos”

La portavoz del PVI, Maria Dolores Miralles, también acusó al equipo de gobierno de no haber informado de la denuncia a la oposición e intentar “tapar” el caso. Además, lamentó que el equipo de gobierno “intente culpar a gobiernos anteriores”.