El Ayuntamiento de Vinaròs ha prohibido a la brigada de obras y servicios la venta de chatarra al margen de la contabilidad municipal, una práctica que según han asegurado este lunes el alcalde, Guillem Alsina, y la concejala de Obras y Servicios, Carmen Morellà, se ha podido averiguar tras la denuncia de un trabajador de la propia brigada que decía que “se venía realizando desde hacía dos décadas” y que reportaba unos beneficios de unos 400 euros anuales. Un dinero que, según ha explicado Morellà en base a lo que se ha deducido de la investigación, utilizaban para realizar alguna comida entre miembros de la brigada.

El juzgado de instrucción número 3 de Vinaròs ha abierto diligencias para investigar la posible existencia de un delito de malversación y una presunta trama de venta ilegal de chatarra con material recogido por la brigada de Obras y Servicios del consistorio vinarocense procedente de recogida de residuos o reciclaje.

Se enteraron de la denuncia el año pasado

Alsina y Morellà han comparecido este lunes para explicar que el 5 de junio de 2022 el consistorio recibió por registro de entrada una denuncia sobre cómo se estaba realizando la venta de chatarra desde la brigada municipal. “En esta denuncia se explicaba cómo desde hacía muchos años, como mínimo una veintena, los restos metálicos que llegaban a la brigada, de una valla o de una señalización, se acumulaban y eran vendidos por algunos trabajadores sin que se contabilizara dentro del procedimiento administrativo municipal”, explicó Morellá.

A raíz de esta denuncia, según la concejala socialista, el 13 y el 19 de septiembre el Ayuntamiento recibió por parte del Síndic de Greuges y el Defensor del Pueblo un requerimiento para que informara respecto a esta denuncia. Morellá continuó explicando que el 6 de octubre, el Tesorero del Ayuntamiento firmó la prohibición de la venta de chatarra en cualquiera de sus procedimientos en la brigada municipal y el 10 de octubre el Ayuntamiento trasladó su respuesta al Síndic y el Defensor del Pueblo y el 2 de noviembre el Síndic cerró el expediente. El 16 de enero de 2023 el Defensor del Pueblo pide ampliar la información al Ayuntamiento, que detalló el 23 de enero las actuaciones que se han emprendido para evitar esta práctica.

“En primer lugar se prohíbe la venta de chatarra, por otro lado se regulariza el 6 de octubre el importe de la venta, y se inicia un procedimiento administrativo para que la venta de chatarra almacenada en la brigada conste en el sistema de contabilidad municipal, mediante un contrato menor de unos 400 euros anuales”, explicó Morellá.

La concejala del área también explicó que una vez se conocieron los hechos, se contabilizó la caja de la Brigada Municipal y el 10 de octubre se ingresaron 6.696 euros acumulados durante estos años por este tipo de venta.

"No hemos escondido nada"

El alcalde, Guillem Alsina, aseguró que el equipo de gobierno “no ha escondido nada” y que “las cosas se han hecho de la manera correcta desde el momento en que recibimos la denuncia del trabajador de la brigada”. Alsina señaló que el 6 de octubre firmó junto al tesorero una nota interna para prohibir la venta de la chatarra y abrió un procedimiento para proceder a licitar el tratamiento de residuos metálicos en la brigada municipal.

Alsina dijo que la noticia ha saltado a la luz “de manera malintencionada a escasos meses de las elecciones municipales y tratada de manera tendenciosa, intentando hacer ver que el alcalde y los concejales se han lucrado o ido de fiesta con este dinero, lo cual es totalmente falso”. Alsina subrayó que el montante anual de lo que estos trabajadores vendían por la chatarra era de unos 400 euros anuales y que “en ningún momento se han destinado a un uso de enriquecimiento personal por parte de ningún miembro del Ayuntamiento”.

Alsina: “No hay ningún caso de corrupción”

El primer edil desmintió que haya “ningún tipo de corrupción en el Ayuntamiento de Vinaròs, ni en la brigada ni en los miembros del gobierno. Ha sido este equipo de gobierno el que ha tomado las medidas necesarias para regularizar esta situación y ponerle freno desde el momento en que ha tenido constancia y ha realizado las investigaciones pertinentes. Ninguno de los equipos de gobierno que antes nos ha precedido lo ha hecho, y no sé si lo sabían o no. Quiero tranquilizar a la población, porque en la brigada y en el gobierno municipal no existe ningún caso de corrupción y lo digo convencido y con la boca llena. Todo se intenta hacer de la manera correcta, según la ley y la normativa establecida, y cuando detectamos algo dudoso lo intentamos regularizar”.

Crítica de Ciudadanos

El todavía concejal de Ciudadanos en Vinaròs (dejará el cargo en el próximo pleno), Manuel Herrera, califica de “graves” los hechos y la apertura de diligencias en el Ayuntamiento de Vinaròs por este presunto delito de malversación. Herrera exigió que el alcalde convoque a todos los representantes políticos del Ayuntamiento para darles explicaciones sobre estos hechos. “Quiero preguntarle cómo es posible que no hayamos tenido conocimiento de estos hechos, y si hay un expediente informativo al respecto. Queremos saber todo lo que ha pasado, qué hay de cierto en este caso. Este equipo de gobierno es conocido por esconder la cabeza como las avestruces y ya es momento de que den explicaciones, porque el daño en la reputación de este ayuntamiento puede ser muy grande”.