Els veïns de Nules podran gaudir des del pròxim dilluns de la nova oficina de Ruralnostra-Nules, situada al carrer Major, 78. L’oficina de Nules ofereix un modern disseny, basat en espais diàfans i transparents, capaços d’albergar les últimes tecnologies tècniques i estètiques amb l’objectiu d’oferir la millor estada, la privacitat necessària i un servei persona a persona, tal com eren les oficines anteriorment.

Ruralnostra, la Caixa Rural de la província de Castelló, es diferencia d’altres bancs en els quals la digitalització dels serveis ha deixat de costat l’atenció personal. Per aquest motiu, l’oficina ofereix un horari molt ampli, ja que obri de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.00 hores, i també de dilluns a dijous a les vesprades, des de les 17.00 fins a les 19.00 hores.

A més, no serà necessari demanar cita prèvia per a gaudir dels seus serveis i tampoc tindrà restricció en l’horari de caixa, que serà gestionat per empleats i empleades disposats a informar qualsevol persona interessada sobre la seua manera de treballar i els seus serveis.

L’equip humà de l’oficina destaca pel seu alt grau de preparació professional i nivell d’educació i respecte cap a les persones. En Ruralnostra et sentiràs com a casa, escoltat i atés per persones de confiança, que són veïns del poble i amb alta capacitat de servei.

Principals objectius

Els objectius principals de Ruralnostra se centren en treballar per a aconseguir la millora de l’economia de particulars i empreses, promoure un model de gestió basat en la qualitat i facilitat dels seus serveis, tenint com a eix central en tot moment el tracte de tu a tu, com el de tota la vida. Per això donen suport a obres socials i culturals en pro de tots els castellonencs i promouen projectes mediambientals de proximitat per a posar en valor la qualitat de vida de la província i un futur més verd, ara també a Nules.

La primera Obra Social de l’entitat amb Nules ha sigut la donació de 1.000 euros per a l’associació Un organ per a tots. Ruralnostra ha col·laborat apadrinant un dels tubs principals i d’aquesta manera poder formar part d’una cosa tan histórica com és l’organ de l’església major del municipi. L’entitat ajuda d’aquesta manera a deixar un gran llegat a les generacions vinents.